Bürgergeld: Paar bezieht doppelt Geld vom Staat und lehnt sich zurück

RTL2 hat es sich bereits seit Jahren zur Aufgabe gemacht, das Leben in Deutschlands sozialen Brennpunkten abzubilden. Egal ob „Hartz oder Herzlich“ oder „Armes Deutschland“ – Zuschauer interessieren sich regelmäßig für die Bürgergeld-Dokus. Dabei begleitet letztere Sendung Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben – und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

Während einige der Protagonisten aus der Show hart arbeiten und dennoch jeden Cent zweimal umdrehen müssen, ruhen sich andere lieber auf den staatlichen Leistungen aus.

Bürgergeld-Empfänger liegen Staat auf der Tasche

In rheinland-pfälzischen Pirmasens sind knapp 12 Prozent der Bevölkerung arbeitslos. So auch Mike (25) und Angelique (20), die von Bürgergeld und Arbeitslosengeld leben und dies schamlos ausnutzen! Mike hat nämlich trotz seines Arbeitslosengeldes I von der Agentur für Arbeit auch Bürgergeld bewilligt bekommen, was er wiederum vom Jobcenter erhält – ein Fehler im System.

Mit dem Kindergeld ihres kleinen Sohnes on top erhält das Paar bis zu 2.500 Euro vom Staat. Ein geregeltes Berufsleben kommt für die beiden nicht infrage.

Bürgergeld-Empfänger reiben sich die Hände

Stattdessen leben sie in den Tag rein und beginnen meist um 11 Uhr vormittags ihre Alltagsroutine. Die besteht aus Kippen rauchen, Frühstück und sich um ihren Sohn zu kümmern. Immerhin: Die fehlerhafte doppelte Einnahmequelle des Paares kommt vor allem dem einjährigen Louis zugute. Dass die beiden gleich mehrere Leistungsquellen vom Staat anzapfen, ist ihnen vollkommen egal.

+++Bürgergeld: Paar sucht sich eine Zweitwohnung – wohnen will es darin nicht+++

Angelique hat die Schule seit der 8. Klasse nicht mehr besucht und keine Ausbildung angefangen. Auch Ehemann Mike ist seit der Geburt seines Sohnes arbeitslos und bezieht Geld vom Staat. Nicht zu arbeiten ist für ihn deutlich angenehmer, denn er kann endlich ausschlafen.

Die Bürgergeld-Empfänger wollen trotz ihres stolzen Einkommens vom Staat noch weitere Quellen ausnutzen. So planen Mike und Angelique zudem, Wohngeld zu beantragen. Das Leben der beiden kann bei „Armes Deutschland“ in der RTL+-Mediathek verfolgt werden.