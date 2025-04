Bürgergeld-Empfänger aus Duisburg verweigert Arbeit – „Auf Staatskosten lässt es sich besser leben“

In Deutschland beziehen Millionen von Menschen Bürgergeld, um so ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Während einige Empfänger alles dafür geben, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, genießen andere ihr Leben als Sozialhilfeempfänger in vollen Zügen.

Dazu gehört auch Chris aus Duisburg, der bereits seit 14 Jahren Bürgergeld bezieht. Für ihn kommt es überhaupt nicht infrage, Vollzeit für sein Geld arbeiten zu gehen, wie er in der RTL2-Doku „Armes Deutschland“ deutlich macht. Der Mann aus dem Ruhrgebiet legt stattdessen auf andere Dinge wert.

Bürgergeld-Empfänger wird deutlich

Am Dienstagabend (15. April) zeigt RTL2 neue Folgen der Sozia-Doku „Armes Deutschland“ im TV-Programm. Mit dabei ist auch Bürgergeld-Empfänger Chris, der bereits bei seiner Vorstellung deutlich macht, wie er zum Thema Arbeiten steht.

„Ich lebe seit 14 Jahren auf Staat sein Nacken. Ich könnte arbeiten gehen, aber auf Staatskosten lässt es sich besser leben“, tönt der Duisburger. Zwar verdient er sich mit Gelegenheitsjobs immer wieder etwas dazu, doch sein monatliches Budget besteht hauptsächlich aus dem Bürgergeld. Dieses investiert Chris am liebsten in sein Äußeres.

Bürgergeld-Empfänger gibt Einblick in seine Ausgaben

In der neuen Folge begleitet das Kamerateam ihn zum Friseur. Da Anfang des Monats ist, hat der Duisburger ordentlich Geld auf der Tasche, welches er verprassen kann. Neben einem gepflegten Erscheinungsbild legt er auch Wert auf einen gewissen Lebensstandard, wie er erzählt.

„Das Geld ist jetzt für mich zum Party machen oder für Luxusgüter. Wenn ich zum Beispiel eine Jacke sehe, die mir gefällt, dann hole ich mir die. Mal in der Stadt shoppen gehen oder Playstation-Spiele holen. Man muss sich ja auch mal was gönnen“, sagt der Bürgergeld-Empfänger grinsend. Zur Feier des Tages geht es noch mit seiner Mutter auf die Kirmes, wo er nicht auf seine Ausgaben achtet, sondern darauf, möglichst viel Spaß zu haben.

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.