Brüder (18) wollten Bürgergeld-Antrag stellen: Dann kamen die Drogen dazwischen

Es ist die Geschichte zweier Leben, die, obwohl gerade erst begonnen, fast schon ein wenig verpfuscht erscheinen. Es ist die Geschichte der beiden Zwillingsbrüder Patrick und Dominick. Die 18-Jährigen leben in Chemnitz. Während andere Altersgenossen gerade ihr Studium oder eine Ausbildung beginnen, haben die beiden andere Sorgen als Prüfungen und Arbeitsdruck.

Die Zwillinge haben ein massives Alkohol- und Drogenproblem, haben keinen festen Wohnsitz, waren zeitweise gar obdachlos. Selbst einfache Tätigkeiten wie das Ausfüllen und Absenden eines Bürgergeld-Antrages ist für die beiden zu viel, wie sie in der RTL-Zwei-Sozialreportage „Armes Deutschland“ durchblicken lassen.

Drogen verhindern den Bürgergeld-Antrag

Jedoch sind sie auch selbst an ihrem Schicksal mitschuldig. Aus ihrer Wohnung sind die beiden jungen Männer, die von 220 Euro Kindergeld im Monat leben, rausgeflogen. Die Gründe sind vielfältig, wie sie offen zugeben. Die Miete wurde zeitweise nicht bezahlt, die beiden waren zu laut… Partys, Alkoholexzesse, Vandalismus. Die Wohnung glich am Ende einem Trümmerhaufen.

++ Bürgergeld-Empfänger gönnt sich Kirmes-Tag: „Dafür ist der Staat ja da“ ++

Die beiden landeten auf der Straße, kamen irgendwann bei einem Freund unter. Und sie begannen sogar einst, einen Bürgergeld-Antrag auszufüllen. Viel daraus geworden ist allerdings nicht.

Drogen und Alkohol bestimmen den Alltag

„Wir müssen uns jetzt noch ummelden, damit wir Post bekommen. (…) Eine Postanschrift brauchen wir. Für dieses Bürgergeld-Dings. Das müsste eigentlich schon längst laufen“, berichten die Brüder. Müsste eigentlich … Denn bislang läuft hier noch gar nichts.

++ Bürgergeld-Empfänger verhöhnen Steuerzahler: „Wir genießen den Tag“ ++

Der Grund: „Weil Drogen dazwischen gekommen sind“, so Patrick und Dominick. Und weiter: „Wir sind immer zu faul. Mal gibt es Tage, an denen wir was machen wollen, dann machen wir das aber auch wirklich. Und dann gibt es Tage wo wir durch Alkohol, oder Crystal oder irgendwas anderes … das hält uns dann auch schon wieder auf.“

Es ist bizarr. Zwar wissen die beiden von ihren Problemen. Doch von den Drogen weg kommen sie auch nicht. Und so bleibt nur zu hoffen, dass sie irgendwann einmal die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Möglichst, bevor es zu spät ist.

RTL Zwei zeigt die neue Folge „Armes Deutschland“ mit Dominick und Patrick am Dienstag (15. April 2025) um 20.15 Uhr. Vorab ist die Episode bereits bei RTL Plus abrufbar.