Bürgergeld: Umzug von Mannheimerin wird zum Alptraum – „Vielleicht obdachlos“

In den Mannheimer Benz-Baracken steht Armut an der Tagesordnung. Viele Bewohner des sozialen Brennpunktes kommen gerade so über die Runden. Die Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ bei RTL2 verfolgt das Leben verschiedener Protagonisten vor Ort und zeigt ihre Höhen und Tiefen.

Petra steht mit ihren beiden Kindern schon länger im Mittelpunkt der Serie und hat einen festen Entschluss gefasst: Sie will ihrem momentanen Wohnort mit der Familie den Rücken kehren. Doch dabei könnte es Probleme geben.

Bürgergeld: Umzug endet in Chaos

Familienfreund Michael ist extra nach Mannheim angereist, um den Umzug zu planen und Petra bei ihrem Wohnortwechsel zu unterstützen. Doch seine gute Laune verfliegt schnell, als er erfährt, dass die Wohnung in den Benz-Baracken noch nicht gekündigt ist – trotz der erforderlichen drei Monate Kündigungsfrist. „Was?“, fragt Michael fassungslos, als Petra ihm die Neuigkeit mitteilt. Sie scheint das Problem jedoch nicht sonderlich zu kümmern: „Pech gehabt“, lautet ihre ungerührte Antwort.

Ihre aktuelle Wohnung möchten sie trotz fehlender Kündigung so schnell wie möglich verlassen. Denn ein Schimmelbefall macht der Familie zu schaffen. Doch auf die Benz-Barackler warten noch weitere Probleme.

Bürgergeld: Petras Umzug geht ins Geld

Der Schimmelbefall in der aktuellen Wohnung zwingt Petra dazu, schnell zu handeln und ihre Möbel nicht nach Dessau mitzunehmen. Dafür haben sie eine Menge Sperrmüll auf der Straße gesammelt – allerdings gibt es einen Haken. Das Jobcenter übernimmt zwar die Kosten für acht Kubikmeter, doch laut Michael übersteigen die Möbel diese Menge.

„Ich habe schon solche Umzüge erlebt und die sind ganz schön auf die Nase gefallen mit dem Amt. Die hatten kaum Chancen“, warnt er Petra. Auch die Anmeldung beim Jobcenter in Dessau steht noch aus. Da bekommt die Mannheimerin dann doch ein wenig Muffensausen. „Ich will ja, dass die Miete bezahlt wird, nicht dass ich noch mit dem Vermieter Probleme bekomme und dann sind wir vielleicht noch obdachlos.“ Auch die Kosten für die Bahnfahrt müssen irgendwie gestemmt werden und stürzen die zweifache Mutter in eine finanzielle Krise.

Ob Petra und ihre Familie wohl den Umzug nach Dessau meistern werden? RTL2 zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+. Aktuell zeigt der Sender Wiederholungsfolgen.