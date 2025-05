Arbeitslose lacht über Bürgergeld-Antrag: „Kriegt jeder“

Dass andere Menschen für sie arbeiten müssen, es scheint diesem arbeitslosen Paar vollkommen egal zu sein. Die „Armes Deutschland“-Protagonisten Janine und Nico lassen es sich auf Kosten von Vater Staat gut gehen. Drei riesige Fernseher, Computer, ein Bundesliga-Paket.

Mittlerweile wohnen die beiden sogar zusammen. Bedeutet für Nico: Er muss doch ein wenig arbeiten. Er muss nämlich seinen Bürgergeld-Antrag in der neuen Heimat ausfüllen. Wobei: Ganz so kompliziert ist das nicht.

Nico kann nämlich eigentlich alles verneinen, was er im Antrag gefragt wird. Keine Beschäftigung in den vergangenen fünf Jahren, kein Wehrdienst, keine Pflegestelle, kein Vermögen, kein Auto, keine Schwangerschaft. Nach wenigen Sekunden ist der Antrag ausgefüllt und die staatliche Hilfe kann wieder fließen.

Bürgergeld-Empfänger lachen über Antrag

Ganz easy, lacht seine Freundin Janine: „Musst nur ein paar Kreuzchen machen. Ist jetzt nicht so der Hit. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Oder sollte jeder hinkriegen.“

Und auch Nico scheint regelrecht Spaß an der Tätigkeit zu haben. „Noch meine Bankverbindung eintragen, und die Patte fließt“, so der 27-Jährige. Dass er vom Staat abhängig ist, stört ihn nicht. „Ist kein Problem. Wir sind nicht das Problem. Das Problem ist der Staat. Ganz einfache Geschichte: Ich bediene mich an den Mitteln, die mir dieses Land zur Verfügung stellt. Kritisiert nicht mich, kritisiert das System. Ganz einfach“, findet der Arbeitslose.

++ Bürgergeld-Empfängerin happy: Steuerzahler zahlen ihren Urlaub ++

Und weiter: „Ich weiß, dass ich räudig bin. Ich lebe auf euren Nacken. Ich weiß, dass ich räudig bin. Aber ich bin nicht das Problem. Ihr müsst den Staat kritisieren, nicht uns. Ganz einfach. Der Staat stellt mir ja auch viele Steine in den Weg.“

„Warum soll ich mir in die Tasche greifen lassen?“

Was er damit meint: Wenn er ein Business aufziehen möchte, müsse er Steuern zahlen. Scheinbar nicht in Nicos Interesse. „Warum soll ich mir in die Tasche greifen lassen? Dann greife ich doch lieber ihm in die Tasche.“

Die Folge „Armes Deutschland“ mit Nico und Janine zeigt RTL Zwei am 20. Mai 2025 um 20.15 Uhr. Klar ist aber auch: Nico und Janine sind die Ausnahme der Regel. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen schnellstmöglich zurück in Lohn und Brot.