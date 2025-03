RTL-Star Bruce Darnell enthüllt: Es geschah erst spät

Während Liebe für die meisten Menschen eines der schönsten Gefühle überhaupt ist, fällt vielen die Selbstliebe umso schwerer. Respekt, Stolz und Fürsorge sind häufig Fehlanzeige! Davon kann auch RTL-Supertalent „Moderator“ Bruce Darnell ein Liedchen singen.

Der Schein trügt – obwohl der 67-Jährige seit über 20 Jahren nicht mehr aus dem RTL-Programm wegzudenken ist, plagten ihn in der Vergangenheit häufig Selbstzweifel. Auch sein Model-Dasein machte für die Öffentlichkeit den Anschein als sei er mit sich selber vollkommen im Reinen – doch damit ist nun Schluss!

RTL-Star spricht offen über Selbstzweifel

Im Rahmen der RTL-Vielfaltswoche spricht der gebürtige Amerikaner nun im Interview mit „RTL Exclusiv“ über die Zeit, als er sich die Anerkennung noch hart erkämpfen musste. Das Motto in dieser Woche lautet „Gefühle kennen keine Unterschiede“- damit kann sich vor allem Bruce Darnell als Botschafter der „Woche der Vielfalt” eindeutig identifizieren.

„Es war eine ganz lange Reise, wie ich mich in die Gesellschaft integriert habe”, offenbart das RTL-Urgestein. Weiter gesteht er: „Klar gab es Momente, in denen man mich einfach nicht beachtet hat. Der Weg zur Selbstliebe war steinig und schwer, wie er nun gesteht: „Ich bin jetzt 67 und ich habe seit einem Jahr angefangen mich zu lieben.” Doch Bruce Darnell ist sich sicher, dass er damit keinesfalls allein ist: „Ich glaube, jeder von uns in der Gesellschaft hat irgendwie irgendetwas wo wir zweifeln oder etwas kämpfen. Ich glaube, das ist völlig normal.“ Der Schlüssel sei für ihn eindeutig: „Kommunikation ist das A und O!”

RTL-Bekanntheit erhält Zuspruch

Auch auf Instagram teilt „RTL Exclusiv“ einen Beitrag zu Bruce Darnells Weg zur Selbstliebe. Die Fans in den Kommentaren sind hellauf begeistert:

„Was für ein sympathischer Mann! Ihn kann man nur mögen!“

„Sympathisch, ehrlich und authentisch. Danke für diese Botschaft!“

„Bruce Darnell habe ich schon immer gemocht!

„So ein toller Mensch. Immer herzlich und so lustig.“

„Toller Typ der Bruce!“

„Ich bin fast 61 und denke jetzt erst daran an mich und an mein Liebesleben zu denken. Danke Bruce!“

Eine neue Staffel von „Das Supertalent“ flimmert ab dem 5. April wieder bei RTL über die TV-Bildschirme. Vorab stehen die Folgen immer bereits auf RTL+ als Stream zur Verfügung.