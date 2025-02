„Big Brother“: Fans nach Ankündigung auf 180 – „Bin raus“

Bald eröffnet der berühmteste Container Deutschlands seine Pforten. Kurz vor Start der 15. Staffel von „Big Brother“ macht Sat.1 die diesjährigen Kandidaten offiziell.

Insgesamt zwölf Kandidaten werden am Freitagnachmittag (21. Februar) angekündigt. Doch die Auswahl scheint nicht bei jedem für Vorfreude zu sorgen. Ganz im Gegenteil: Einige Fans gehen eiskalt mit dem „Big Brother“-Cast ins Gericht.

„Big Brother“ mit deutlicher Änderung

Im Vergleich zu den letzten Staffeln gibt es in diesem Jahr eine kleine, aber feine Änderung. „Die neue Staffel wird halb so lang, aber doppelt so schnell. Wir werden wöchentlich neue Menschen im Container begrüßen, ständig neue Geschichten erleben. Immer wieder werden neue Bewohner:innen einziehen, die wir kennenlernen werden“, sagt Joyn-Programmchef Thomas Münzner. „

+++ „Big Brother“ 2025: Neue Moderatoren enthüllt – Überraschung kurz vor Start! +++

Wenige Tage vor Start sehen die Fans dann endlich, wen sie 24 Stunden lang beobachten können. Doch die Begeisterung bleibt bei dem ein oder anderen Zuschauer aus, wie auf Social Media deutlich wird.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Big Brother“-Zuschauer werden deutlich

In den Kommentaren auf Instagram lassen manche Fans ihrem Frust freien Lauf:

„Schade, mal wieder ein Cast, den man vergessen kann. Nehmt doch mal normale Leute. So wie vor 25 Jahren. Einfach Menschen, die sich noch nicht präsentiert haben oder auf TikTok unterwegs sind.“

„Bin raus. Also wer hier gecastet hat, schrecklich.“

„Schade, wirklich. Ich dachte wirklich, dieses Jahr bekommen die normalen Leute die Chance, Reichweite zu bekommen und nicht die Leute, die schon eine Reichweite haben.“

„Schade, werde es dieses Jahr wohl wieder nicht schauen.“

„Dachte, es sollen normale Leute rein? Hat sich erledigt.“

„Hat für mich nichts mehr mit „normales“ Big Brother zu tun. Sorry, Cast ist bei mir durchgefallen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die 15. Staffel von „Big Brother“ 2025″” startet am 24. Februar 2025 und ist exklusiv auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.