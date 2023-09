Ben Zucker startet bei RTL durch – „Zusage war sofort klar“

Er gehört zu den erfolgreichsten Newcomern der Schlagerszene Deutschlands: Ben Zucker ist aktuell auf der absoluten Überholspur. Ein Konzert jagt das Nächste und auch seine Lieder landen in den Charts gute Platzierungen. Mit Hits wie „Was für eine geile Zeit“ sorgte der Musiker für den ein oder anderen Ohrwurm.

Neben zahlreichen Auftritten im „Fernsehgarten“ oder „Immer wieder sonntags“ ist Benz Zucker aktuell auch auf großer Tour. Doch wie es scheint, probiert sich der 40-Jährige aktuell auch in anderen Branchen als nur der Musik aus. Wie es scheint, wird er bald in einer beliebten RTL-Soap zu sehen sein.

Ben Zucker bekommt Gast-Rolle in Daily-Soap

Die Rede ist von der Serie „Unter Uns“. Seit 1994 sendet der Kölner Sender die Soap nun schon und hat sich über die Jahre eine große Fangemeinschaft aufgebaut. Dazu gehört auch unter anderem Ben Zucker, wie er in einem Interview mit „Express.de“ verrät: „Ich bin ein riesengroßer ‚Unter uns‘-Fan. Deswegen war für mich die Zusage sofort klar. Ich freue mich, dass ich hier mitmachen darf. Ich schaue die Sendung jetzt wahrscheinlich schon 20 bis 25 Jahre.“

In den insgesamt zwei Folgen, in denen er mitspielt, bekommt er allerdings keine fiktive Rolle zugeteilt, sondern spielt sich selbst. „Das geht tatsächlich nur so. Die Schauspieler erbringen hier Höchstleistungen. Ich bin Musiker“, erklärt der 40-Jährige. Darf man solche Ausflüge von Ben Zucker nun öfter erwarten?

Ben Zucker wird deutlich

Die Antwort lautet: Eher nicht. Zwar nimmt Ben Zucker gerne Einladungen an, doch er bleibt der Musik treu. „Also wenn ich eingeladen werde zu Sendungen, die ich sehr mag und schätze, dann komme ich gerne. Aber als Schauspieler werde ich nicht tätig werden“, macht er deutlich. Seine Fans dürften sich so oder so über seine Rolle bei „Unter Uns“ freuen und schalten sicherlich zahlreich ein.

Die zwei Folgen „Unter Uns“ mit Ben Zucker laufen am 27. und 28. November jeweils ab 17. 30 Uhr bei RTL.