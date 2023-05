Ben Zucker: Traurige Nachricht für seine Fans! „Es tut mir schrecklich leid“

Die Fans von Schlagerstar Ben Zucker müssen jetzt ganz stark sein. Am Donnerstag (4. Mai 2023) meldet sich der 39-Jährige über Instagram mit einem Foto bei seinen Fans. Was zunächst wie ein normaler Schnappschuss aussieht, hat jedoch einen ernsten Hintergrund.

Der Sänger hat nämlich keine guten Nachrichten für seine Follower. Schaut man sich das Foto einmal genauer an, dann merkt man schnell, worum es geht. Denn Ben Zucker trägt ungewöhnliches Schuhwerk.

Ben Zucker posiert mit Frakturschuh

Es ist unschwer zu erkennen, dass etwas nicht stimmt. Zwar lacht der Schlagersänger auf dem Foto, doch schaut man auf seine Füße, ist der Frakturschuh nicht zu übersehen. Ein Blick in die Bildbeschreibung löst das Rätsel dann schnell auf. Dort schreibt er: „Liebe Zuckerbande, hier lache ich noch. Leider kam dann später das Ergebnis vom MRT. Wie ihr wisst, mein Herz schlägt für den Fußball, doch da hat’s das Schicksal einfach nicht gut mit mir gemeint.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ben Zucker sagt Termine ab

Als wäre seine Verletzung nicht schon übel genug, folgt zugleich die nächste Hiobsbotschaft. Ben Zucker muss nämlich seine Termine der nächsten Wochen absagen, wie er schreibt: „Ich habe mir dabei leider so blöd den Fuß verletzt, dass ich traurigerweise in den nächsten zwei Wochen die Auftritte bei der „Der Schlagernacht des Jahres“ in Hamburg und Köln sowie der „Schlagersterne“ auf Mallorca nicht wahrnehmen kann. Es tut mir schrecklich leid und ich tue alles dafür, dass ich schnell wieder – wortwörtlich – auf die Beine komme! Versprochen.“

Die Fans sind natürlich traurig. Doch für sie ist in erster Linie wichtig, dass der „Heute Nicht!“-Interpret wieder fit wird und sich erholt. So schreibt ein Fan beispielsweise: „Mach dir keinen Stress! Kann jedem passieren. Gute Besserung und ruh dich aus.“ Ein anderer kommentiert: „Gute Besserung und das nächste Mal den Ball lieb haben und nicht zuschlagen.“

Mehr News:

Vergangenes Jahr kam es bei einem Konzert in Bochum zu einem wahren Schockmoment für Ben Zucker.