Beatrice Egli teilt privates Urlaubs-Video: Eine Sache sticht sofort ins Auge

Seit Schlagerstar Beatrice Egli im Jahr 2013 die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewann, hat sich ihr Leben schlagartig verändert. Die Sängerin ist erfolgreiche Musikerin, füllt Konzerthallen und hat bereits eine eigene Schlagershow. Kein Wunder, dass die gebürtige Schweizerin sich zwischendurch auch mal eine kleine Auszeit nimmt. Zumindest fast.

Denn auch wenn Beatrice Egli mal mit ein paar Freundinnen nach Stockholm reist – so wie vor wenigen Tagen –, denkt sie noch an ihre Fans. Die Sängerin teilt nun ein paar sehr private Videoaufnahmen von ihrer Reise. So hat man den Schlagerstar sicher noch nie gesehen!

Beatrice Egli teilt ungewohntes Urlaubs-Video

Anlass des Schweden-Trips war Beatrices 36. Geburtstag am 21. Juni. „Ein Traum von mir war immer schon einmal, Midsommar in Schweden zu erleben. So schön, dass ich das dieses Jahr mit ein paar Lieblingsmenschen zu meinem Geburtstag erleben durfte“, schrieb die 36-Jährige kürzlich bei Instagram. Nachdem sie bereits wieder zu Hause war, folgte ein Clip, in dem sie ihren Kurzurlaub mit ihren Mädels quasi zusammenfasste.

Beatrice in der Hängematte, lachend beim Tanzen mit einer Freundin am Wasser, beim Sightseeing oder Spazierengehen. Was auffällt: Beatrice Egli kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

„Ich bin zurück von einer wunderschönen Freundinnen-Geburtstags-Reise nach Stockholm. Das schönste Geschenk der Welt ist für mich, gemeinsame Zeit zu genießen und Erlebnisse zu schaffen, die für immer im Herzen bleiben. Und das nicht nur am Geburtstag, sondern an jedem möglichen Tag des Jahres. Umso schöner allerdings, dass ich das neue Lebensjahr mit so vielen Lieblingsmenschen an meiner Seite begrüßen durfte und wir schwedischen Midsommar feiern durften! Einmalig und ungeplant schön!“, schrieb die Schlagerkünstlerin zu dem Video.

Keine Frage: Diese Reise hat sich für Beatrice Egli und auch ihre Freundinnen wohl mehr als gelohnt!