Beatrice Egli versetzt ihre Fans in Angst und Schrecken – „Ich hör auf“

Sie ist ein wahrer Schlagerstar und begeistert Millionen von Fans mit ihren mitreißenden Songs. Seit ihrem Sieg in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2013 geht es für Beatrice Egli karrieretechnisch steil bergauf.

+++ Beatrice Egli: Kleid zeigt mehr, als es verdeckt – „Liebe diese Einblicke“ +++

Auch als Influencerin macht Beatrice Egli ebenfalls eine gute Figur, ihrem Instagram-Profil folgen 538.000 Menschen. Einblicke in ihren Alltag und berufliche Ankündigung finden Fans auf ihrem Account. Doch das neueste Video, das die Sängerin nun teilte, versetzt ihre Follower in Angst und Schrecken.

Beatrice Egli teilt ungewöhnliche Ankündigung

In einem farbenfrohen Outfit sitzt Beatrice Egli auf einem Sessel, neben ihr stehen gelbe Blumen. Die Sängerin wirkt nervös, spielt an ihren Fingern herum. Dann gibt sie sogar zu: „Ich bin wirklich voll aufgeregt. Wie sagt man denn das richtig?“ Nach einem tiefen Atemzug nimmt die Musikerin ihren ganzen Mut zusammen und verkündet: „Okay, ich sag’s jetzt einfach. Ich hör auf!“ Spätestens in diesem Moment werden treue Fans des Schlagerstars sicherlich Panik bekommen haben.

+++ DSDS-Star denkt über Cut nach – „Einfach weg zu sein“ +++

Doch nur wenige Sekunden später folgt dann die Erlösung. Denn der „DSDS„-Star wollte seine Fans lediglich austricksen und erzählt weiter: „Ich hör auf mir Gedanken darüber zu machen, was andere über mich denken. Ich hör auf mit Selbstzweifeln. Ich hör auf einfach immer davonzurennen und nicht den Moment zu genießen. Ja, damit hör ich auf!“ Die Sängerin wollte also nicht etwa ihre Musikkarriere beenden, obwohl ihre Worte in den ersten Sekunden des Videos so wirkten.

Beatrice Egli: Fans werden deutlich

Im nächsten Moment versichert Beatrice Egli ihren Fans dann direkt: „Aber womit ich niemals aufhören werde, ist zu tanzen, zu lachen, zu leben und meinen Träumen und meinem Herzen zu folgen. All das möchte ich gemeinsam mit euch weiter tun.“ Um diese Ziele für die Ewigkeit festzuhalten, hat die Sängerin einen neuen Song geschrieben.

„Hör nie auf damit“ heißt das Lied, das ihren Fans ein gutes Gefühl geben soll. Die Follower des Schlagerstars freuen sich über die Preview des Songs und schreiben:

„Der Song klingt so toll und ich freue mich so sehr ihn bald komplett hören zu können!“

„Wahre Worte in dem kleinen Ausschnitt. Ich freue mich mega doll, wenn der Song draußen ist.“

„Ich kann es kaum erwarten dein neues Lied zu hören. Ich habe es schon immer gesagt „DU, DU, DU“ bist nicht nur unbeschreiblich schön, sondern auch die Nr.1 der Schlagerwelt!“

„Wow. Ein neuer Song! Er klingt so toll. Ich freue mich sehr ihn bald in voller Länge zu hören.“

Mit dieser überraschenden Ankündigung hat der Schlagerstar seinen Fans anscheinend den Tag versüßt.

Wann ihr neuer Song veröffentlicht wird, verrät Beatrice Egli in ihrem Instagram-Video noch nicht. Lange müssen ihre Fans aber sicherlich nicht mehr warten.