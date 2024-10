Bea Peters privat: Warum die „Promi Big Brother“-Teilnehmerin dem Jetset-Life jetzt den Rücken kehrt

Wer ist eigentlich Bea Peters? Die Frage hast du dir bestimmt gestellt, als du die Teilnehmer vom „Promi Big Brother“ 2024 gesehen hast. Ganz so berühmt wie Verena Kerth oder Mike Heiter ist Bea Peters nämlich gar nicht. Was Bea Peters privat macht, erfährst du bei uns.

Anders als andere Promis ist Bea Peters keine bekannte Reality-TV-Darstellerin, Sängerin oder Schauspielerin. Trotzdem hatte Bea Peters schon mit vielen berühmten Personen zu tun – und zwar hinter der Kamera. Sie ist diejenige, die den Stars ihre Geheimnisse entlockt. Und damit brachte Bea Peters ziemlich viel Entertainment-Potenzial für „Promi Big Brother“. Doch wie tickt Bea Peters privat?

Bea Peters privat: SO sah ihr Leben vor dem Jetset aus

Bea Peters wurde am 29. Januar 1982 in Temeswar in Rumänien geboren. Die meisten Infos zu ihrem persönlichen Leben hält Bea Peters privat, wird aber offen, wenn es um ihre berufliche Karriere geht. An der Journalistenakademie von Axel Springer machte Bea Peters ihre Ausbildung zur Reporterin und Journalistin. Ihr Fachgebiet? Die Promis. Bei verschiedenen Medien war Bea Peters Promi-Reporterin, ehe sie 2008 zur Chefreporterin bei der „Frau im Spiegel“ wurde. Im Jahr 2015 wurde Bea Peters zur Head of Entertainment beim „OK!“-Magazin, heute arbeitet sie nicht mehr im Journalismus.

Einige Stationen in diversen Fernsehserien hat Bea Peters bereits hinter sich. 2002 nahm sie bei „Der Schwächste fliegt“ teil und erntete für ihren Auftritt bei „TV Total“ von Stefan Raab den „Raab der Woche“. Drei Jahre später war Bea Peters beim „Aschenputtel Experiment“ zu sehen. Ihr Ticket in die Medien-Welt war die Teilnahme in der Maxim-WG im Jahr 2004. Für das damalige Männer-Magazin „Maxim“ zog Bea Peters mit zwei anderen Girls im Bikini in eine WG und gelangte ins Rampenlicht. Die perfekten Voraussetzungen für eine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ von Sat1.

Vom Jetset zum Container: DARUM geht die Chefreporterin zu „Promi Big Brother“

Den Job als Chefreporterin tauschte Bea Peters gegen das reinste Jetset-Leben ein: Lamborghinis, Luxus-Taschen und Aufenthalte in Saint-Tropez kann sich die ehemalige Reporterin nicht mehr wegdenken. Bea Peters verlobte sich 2024 mit ihrem Lebensgefährten Norbert Lange. Auf Instagram stellt sie ihr Luxus-Leben zur Schau und zeigt, wie es sich auf Mallorca, der Cote d’Azur und Ibiza aushalten lässt. Warum war sie also Kandidatin bei „Promi Big Brother“?

Von allen Fernsehserien war „Promi Big Brother“ vermutlich ihre größte Herausforderung. Denn eine Garantie dafür, dass Bea Peters dauerhaft im Luxus-Bereich wohnt, gab es nicht. Für das WG-Leben ist sie auch völlig ungeeignet, gesteht Bea Peters selbst. Als Kandidatin im Container drehte Bea Peters den Spieß aus ihrem alten Leben als Reporterin mal um – nun ist sie diejenige, der auf den Zahn gefühlt wird. Im Container wollte sie sich der Herausforderung stellen, dem Luxus abzuschwören – wenn auch nur für kurze Zeit. Tatsächlich war sie mit am kürzesten in der Sendung zu sehen. In Folge acht war „Promi Big Brother“ für Bea Peters vorbei. Zusammen mit Verena Kerth war sie die erste Kandidatin, die ausschied.

Wie Bea Peters privat tickt, weißt du nun. Was ist aber mit den anderen Kandidaten aus dem Container? Wie Jochen Horst sein Privatleben gestaltet, verraten wir dir hier.