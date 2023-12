„Bauer sucht Frau“: Schluss und aus! Jetzt herrscht traurige Gewissheit

In der neuesten Folge von „Bauer sucht Frau“ muss wieder eine harte Entscheidung gefällt werden, ganz nach dem Motto: Aus drei mach zwei. Auf dem großen Scheunenfest gab Bauer Patrick gleich zwei Frauen die Chance, um sein Herz zu kämpfen. Doch das klingt in der Theorie schöner als in der Praxis.

So kam es immer wieder zu unangenehmen Spannungen zwischen Patricks hübschen Anwärterinnen. Aus diesem Grund musste sich der Landwirt schweren Herzens gegen eine seiner Hofdamen entscheiden.

„Bauer sucht Frau“: Bauer Patrick schickt Annika heim

Im Einzelinterview verrät Annika: „Ich habe definitiv Herzklopfen, wenn ich mit ihm zusammen bin. Ich habe das Gefühl, dass es mehr wird, je mehr Zeit wir zusammen verbringen.“ Dabei ahnt die hübsche Brünette noch nicht, welch unangenehmes Geständnis ihr noch bevorsteht.

Während sich Annika also eine rosige Zukunft mit dem Bauern ausmalt, muss dieser ihr die schlechte Nachricht übermitteln. Bei einem Gespräch am Kuhstall fasst er sich schließlich ans Herz: „Ich werde jetzt erstmal die Hofwoche mit Sarina fortfahren.“

Annika zeigt sich über Patricks plötzliche Entscheidung sichtlich geschockt. „Wie du weißt, muss ich ja auch eine Entscheidung treffen und ich wollte das jetzt auch so schnell wie möglich machen. Obwohl es mir extrem schwerfällt. Es ist keine leichte Entscheidung.“, ergänzt der Bauer ernst.

Annika zeigt sich getroffen: „Ich bin auf jeden Fall traurig und enttäuscht. Es ist auf jeden Fall was, das jetzt kaputtgegangen ist.“

Ob der 27-Jährige seine Entscheidung bereits bereut und ihn doch das schlechte Gewissen packt? Fehlanzeige! „Ich bin froh, dass sie das so aufgenommen hat, wie sie es gemacht hat. Also ist jetzt nicht böse geworden oder so“, gesteht der Belgier glücklich. Mit Sarina sieht er sich eher auf „einer Wellenlänge“.

