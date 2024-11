„Bauer sucht Frau“-Landwirtin kassiert harte Abfuhr – „Dafür bin ich nicht der Typ“

Auch die diesjährige Staffel von Bauer such Frau erfreut sich großer Beliebtheit. Millionen von Menschen schalten ihre Fernseher ein, wenn liebenswerte Landwirte nach der ganz großen Liebe suchen. Beim Scheunenfest lernen sie ihre Verehrer zum ersten Mal kennen, in den anschließenden Hofwochen werden erste tiefere Verbindungen geknüpft.

Auch Landwirtin Saskia hat genug vom Single-Dasein. Die Weihnachtsbaum-Anbauerin lud direkt zwei Männer auf ihren Hof ein, um romantische Tage mit ihnen zu verbringen. Doch bereits nach der ersten Nacht folgt für sie das bittere Erwachen.

Bauer sucht Frau“-Kandidat verlässt den Hof

Sowohl der Mechatroniker Martin als auch der Dachdecker Raik haben die „Bauer sucht Frau“-Landwirtin Saskia mit ihren Vorstellungsbriefen überzeugt. Kurzerhand hat die junge Frau die beiden Anwärter auf ihren Hof eingeladen und möchte sie nun besser kennenlernen. Nach dem ersten gemeinsamen Tag müsste Saskia eigentlich einen der beiden Kandidaten nach Hause schicken. Doch die Landwirtin kann so schnell keine Entscheidung treffen und lädt beide Männer zu einer Übernachtung ein.

Doch am nächsten Morgen vergeht der RTL-Protagonistin ihr Lächeln. Denn Raik hat die Nacht in der Pension nicht sonderlich gut überstanden. Der freundliche Dachdecker gesteht der Landwirtin: „Ich habe leider nicht so gut geschlafen die Nacht.“ Doch dann kommt es für Saskia noch schlimmer.

Denn der „Bauer sucht Frau“-Kandidat berichtet der Landwirtin: „Ich habe kein gutes Gefühl. Das ist einfach leider nichts für mich. Es liegt nicht an dir.“ Diese ehrlichen Worte muss Saskia erst einmal verarbeiten, schließlich wollte sie den Dachdecker äußerst gerne weiter kennenlernen. Im Interview führt Raik dann weiter aus: „Ich habe mich dafür entschieden, früher abzureisen, weil ich nicht aus mir rauskommen könnte, wenn wir zu dritt sind. Dafür bin ich nicht der Typ.“

Saskia nimmt die Entscheidung des Singles an und bekräftigt: „Ich habe es nicht als Korb empfunden.“ Schließlich ist da ja auch noch Martin, der im Kampf um die Landwirtin nun freie Bahn hat. Die ersten gemeinsamen Stunden auf dem Hof sind vielversprechend, zwischen den Singles scheint es zu knistern.

Ob Saskia und Martin schlussendlich zusammenfinden werden, bleibt abzuwarten. Die „Bauer sucht Frau“-Fans würden sich sicherlich über ein Happy End freuen.