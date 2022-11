„Bauer sucht Frau“: Antonia und Patrick getrennt – ist DAS der wahre Grund für ihr Liebes-Aus?

Die Trennung des einstigen „Bauer sucht Frau“-Traumpaares dürfte einige Fans überrascht haben. Seit ihrem Auftritt beim „Sommerhaus der Stars“ steht die Beziehung von Antonia Hemmer und Patrick Romer zwar in der Kritik, doch mit diesem plötzlichen Aus hatte niemand gerechnet.

Nun verdichtet sich der Verdacht, dass die „Bauer sucht Frau“-Stars sich nur für ein weiteres Fernsehformat getrennt haben könnten. Ist der ganze Herzschmerz, den Antonia und Patrick aktuell im Netz ausleben, etwa nur gespielt?

„Bauer sucht Frau“-Stars wirken wie ausgewechselt

Die Pärchenbilder des Landwirts und der Influencerin sind sowohl auf Antonias als auch Patricks Instagram-Profil noch immer sichtbar. Nach einem tränenreichen Statement bei TikTok kann Antonia wenige Tage später wieder erleichtert in die Handykamera lächeln. „Mir geht es auf jeden Fall auch wieder besser. Was heißt ‚besser’… den Umständen entsprechend gut, würde ich mal sagen“, erklärt die 22-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Nur zwei Tage zuvor haben sie und Patrick in einem gemeinsamen Beitrag ihre Trennung verkündet. Nachdem der Bauer einen emotionalen Zusammenschnitt der vergangenen zwei Jahre geteilt hat, ist er erst einmal abgetaucht. Und auch Antonia lässt plötzlich deutlich weniger von sich hören als es ihre Follower gewohnt sind. Kein Wunder, dass die Fans da misstrauisch werden.

„Bauer sucht Frau“-Fans äußern Verdacht: Steckt RTL hinter der Trennung?

Inzwischen ist die Kommentarfunktion unter dem Trennungs-Statement ausgeschaltet, doch vorher haben zahlreiche Nutzer unter den Beitrag kommentiert. Darunter auch der ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidat Henning Merten, der lediglich die zwei Worte „Prominent getrennt“ hinterlässt.

Damit spielt er auf ein weiteres RTL-Format an, das dieses Jahr erstmals ausgestrahlt worden ist. Das Konzept der Sendung: Acht inzwischen getrennte Promi-Paare ziehen in eine Villa, in der sie täglich neue Herausforderungen meistern müssen. Das Gewinner-Paar darf sich am Ende über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen.

Für Antonia und Patrick wäre es die nächste Gelegenheit, um ihr Vermögen aufzustocken. Erst im Oktober haben sie sich im „Sommerhaus“ 50.000 Euro sichern können. Wartet nun das nächste TV-Abenteuer auf sie?

Im Netz scheinen jedenfalls mehrere Personen der Meinung zu sein, dass das aktuelle Liebes-Drama nur als Vorgeschichte für die neue „Prominent getrennt“-Staffel dient. „Wenn die da wirklich dabei sind, sollte man ihnen sofort entfolgen! Die haben sich immer negativ über die Trash-TV-Teilnehmer geäußert… peinlich ist gar kein Ausdruck“, schimpft ein Nutzer laut „Promisundmehr.de“. Ein anderer ist sich bereits sicher: Bei seinem nächsten Fernsehauftritt wird Patrick Romer versuchen, sein Image reinzuwaschen und sich „von einer anderen Seite“ zu zeigen.