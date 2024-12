Flirt-Eskalation bei „Bauer sucht Frau“ – „Dann beweg mal deinen Knackarsch hier rüber!“

Am Montagabend (16. Dezember 2024) wird es wieder spannend: So steht um 20.15 Uhr auf RTL alles ganz im Zeichen der großen Gefühle und unvergesslichen Momente auf den unterschiedlichen Bauernhöfen. Dabei wird bei der 20. Staffel der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ langsam die Endphase erreicht und die Hofwochen gehen zu Ende.

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein: Bei einigen Teilnehmern entfachen sich in der vorletzten 12. Folge leise Funken, bei anderen wächst eine tiefe Freundschaft, während es bei manchen um echte und ernsthafte Gefühle geht. Ein Kandidat stellt derweil seine Auserwählte vor eine besondere Mutprobe. Anstatt sie in der letzten Zeit mit himmlischem Rosenduft zu verwöhnen, setzt er sie einem beißenden und übel riechenden Geruch aus.

„Bauer sucht Frau“: Stinkende Challenge

Der Schauplatz ist hierbei der Bauernhof von „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Andre (30) im Herzen von Niedersachsen. Er möchte den Tag mit seiner Herzensdame Sophie (25) bei geruchsintensiver Gülle-Feldarbeit verbringen.

Für den Weg dorthin hat sich der Bauer etwas ganz Spezielles einfallen lassen. So soll keine Geringere als seine Auserwählte den Traktor samt Gülleanhänger eigenhändig steuern. Taff und vor Tatendrang strotzend nimmt sie sich der Herausforderung an und meistert die Fahrt ganz zur Freude von Andre problemlos. „Das hast du ja wirklich bombe gemacht!“, lobt er sie in den höchsten Tönen.

„Bauer sucht Frau“: Der Hintern im Rampenlicht

Beim anschließenden Fahrerwechsel geschieht dann das Unfassbare! Sophie geht in die Vollen: „Dann beweg mal deinen Knackarsch hier rüber!“, fordert sie ihn kokett auf. Andre zeigt sich derweil überrascht und nimmt es mit einem Lächeln auf. „Da fällt mir nichts zu ein“, witzelt er. Und fügt nach dem Fahrerwechsel hinzu: „Und wie war die Aussicht auf meinen Knackarsch?“ Leider verpasste es Herzensdame Sophie aber, einen Blick darauf zu werfen.

Während der weiteren Arbeit auf dem Feld ist und bleibt der Knackarsch das Thema Nummer 1. Nun soll die 25-Jährige das Traktorsteuer beim Gülleauswurf übernehmen. Beim erneuten Fahrerwechsel geht diesmal der Jungbauer in die Offensive und fragt: „Wollen wir tauschen? Dann kann ich dir dieses Mal auch auf deinen Knackarsch gucken.“ Lachend kommentiert sie die Äußerung: „Dazu sage ich jetzt mal auch nichts, genauso wie du!“

Doch wie sind diese verbalen Flirtattacken zu bewerten? Gehen die beiden noch mehr in die Offensive? All diese Fragen werden am Montagabend (16. Dezember 2024) um 20.15 Uhr auf RTL beantwortet. Dabei stehen auch noch viel mehr emotionale und interessante Hofgeschichten auf der Agenda. Übrigens ist die 12. Folge auch schon Teil der RTL+-Mediathek.