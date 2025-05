„Bauer sucht Frau“: Landwirt aus NRW lässt Frauen dahinschmelzen – „Der ist ja süß!“

Einsame Landwirte auf der Suche nach der großen Liebe – dieses Konzept ist seit über 20 Jahren erfolgreich. Und deshalb gibt es auch eine 21. Staffel, wie RTL nun bekanntgegeben hat. Fans bekamen nun auf Social Media einen ersten Eindruck von vier Kandidaten

Darunter sind drei Männer und eine Frau. Bei den „Bauer sucht Frau„-Fans scheint vor allem ein Landwirt aus NRW bereits die Herzen höher schlagen zu lassen. Doch wer ist der Mann, der schon jetzt vielen Frauen offenbar den Kopf verdreht?

„Bauer sucht Frau“: DIESER Landwirt aus NRW sorgt für hohen Puls

Unter den vier neuen Kandidaten ist auch Ackerbauer Friedrich. Der 29-jährige Single lebt mit seiner Familie (Eltern, Schwester, Oma) auf einem Hof in Nordrhein-Westfalen. Er kümmert sich um Pferde und baut Spargel an. Seine Traumvorstellung wäre es, dass der Betrieb eines Tages an seine Kinder weitervererbt wird. Wenn Friedrich nicht gerade auf dem Hof arbeitet, geht er gerne schwimmen, Fahrrad fahren oder laufen.

+++ „RTL“-Star Claudelle Deckert setzt ein Zeichen – „Botox? – niemals!“ +++

Seine Zukünftige kann sich also einen waschechten Sportler freuen. Die Traumfrau des begeisterten Triathleten sollte liebevoll, tierlieb, selbstbewusst und humorvoll sein. Wenn Moderatorin Inka Bause den Bauern auf seinem Hof besucht, wird sie sicherlich jede Menge Liebesbriefe im Gepäck haben. Zumindest wenn man nach den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag geht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Frauen schmelzen dahin

Hier ein paar Reaktionen:

„Der Friedrich wird wahrscheinlich so was von Post kriegen…!!“

„Also für Friedrich würd ich mich ja direkt bewerben.“

„Friedrich ist aber ein hübscher, sympathischer Mann.“

„Der Friedrich ist ja süß!“

„Friedrich sieht attraktiv aus.“

Der junge Landwirt aus NRW scheint schon jetzt viele Frauenherzen im Sturm erobert zu haben. Stellt sich die Frage, warum Friedrich noch immer solo unterwegs ist? Ab Pfingstmontag, also dem 9. Juni um 19.05 Uhr, werden wir vielleicht mehr erfahren und natürlich auch die anderen Landwirte und Landwirtinnen von „Bauer sucht Frau“ kennenlernen. Wer bis dahin nicht warten will, kann die Folge auch schon eine Woche vorab bei RTL+ streamen.