Batman: „The Dark Knight“-Trilogie wieder im Kino – DIESEN Termin musst du dir merken

Batman-Fans sollten jetzt ganz genau hinhören! Die Batman-Trilogie von „Oppenheimer„-Regisseur Christopher Nolan („Batman Begins“ von 2005, „The Dark Knight“ von 2008 und „The Dark Knight Rises“ von 2012) kehrt auf die große Leinwand zurück. An nur einem einzigen Tag. Und nur in einer Hand voll Kinos in Deutschland.

Wir verraten dir, wann du dich wo in den Kinosessel schwingen musst, um die Abenteuer des Dunklen Ritters noch einmal auf der Kinoleinwand zu erleben.

Batman: „Dark Knight“-Trilogie wieder im Kino

Noch bevor Marvel seine „Avengers“ auf der Kinoleinwand versammelte, zeigte Regisseur Christopher Nolan bei Konkurrent DC, was für ein Erfolgspotenzial in den Superhelden-Comics steckt. Seine Batman-Trilogie spielte weltweit fast 2,3 Milliarden Euro ein, zählt für viele Fans zum Besten, was das Genre jemals hervorgebracht hat.

Christian Bale brilliert als Fledermausmann – und Heath Ledgers (†28) beeindruckende Performance als Joker, für die er posthum den Oscar verliehen bekam, ist aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken.

Christian Bale schlüpfte dreimal in die Batman-Rolle Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Nun kannst du alle drei Batman-Blockbuster noch einmal auf der großen Kinoleinwand erleben. Denn am Sonntag, den 16. September, ist „Batman Day“ – der wird seit zehn Jahren immer am dritten Sonntag im September gefeiert. Für die Kinokette „Cinemaxx“ Grund genug, die Nolan-Filme wieder zurück ins Kino zu holen.

Diese elf Kinos zeigen die Batman-Reihe

Der Batman-Marathon findet also am 16. September 2023 statt – in insgesamt elf Cinemaxx-Kinos in Deutschland. Hier kannst du die „Dark Knight“-Trilogie auf der großen Leinwand genießen:

Cinemaxx Augsburg – ab 11.30 Uhr

Cinemaxx Berlin – ab 10.30 Uhr

Cinemaxx Bremen – ab 11.30 Uhr

Cinemaxx Essen – ab 11 Uhr

Cinemaxx Freiburg – ab 11 Uhr

Cinemaxx Göttingen – ab 11.30 Uhr

Cinemaxx Halle – ab 14 Uhr

Cinemaxx Hannover – ab 11 Uhr

Cinemaxx Krefeld – ab 11.30 Uhr

Cinemaxx Mülheim – ab 11.30 Uhr

Cinemaxx Sindelfingen – ab 11.30 Uhr

Wer sich für einen Kinobesuch entscheidet, muss allerdings Durchhaltevermögen mitbringen. Denn alle drei Blockbuster zusammen dauern knapp 7 Stunden und 40 Minuten! Echte Batman-Fans wird das aber sicher nicht allzu sehr stören.