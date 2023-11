„Bares für Rares“-Star Waldi macht dicken Fang – Fans besorgt

Eigentlich ist Walter Lehnertz dafür bekannt, als Händler in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ auf Schnäppchenjagd zu gehen. Dort sucht „80 Euro Waldi“ immer wieder nach kleinen Schätzen, Raritäten und Kuriositäten.

Jetzt hat „Bares für Rares“-Star Waldi ebenfalls einen dicken Fang gemacht – aber nicht in der ZDF-Trödelshow. Der 56-Jährige ist alleine mit Freunden und etwas Hilfe auf die „Jagd“ gegangen und kann seinen Fans einen tollen Fang präsentieren.

„Bares für Rares“-Star Waldi fangsicher

Wenn Waldi nicht gerade auf der Suche nach dem nächsten Schnäppchen bei „Bares für Rares“ ist oder in seinem Laden in der Eifel alte Schätze restauriert, geht er in seiner Freizeit offenbar auch gerne angeln.

In seinem Urlaub auf Mallorca war der 56-Jährige jetzt in der Nacht mit professionellen Anglern auf der Jagd nach einem richtig dicken Fang. In einem kurzen Video bei Youtube dokumentierte Waldi seinen Ausflug. Bei Sonnenuntergang ging es raus aufs offene Meer. Als die Sonne dann untergangen war, wurden die Angeln ausgeworfen.

Es sollte nicht lange dauern, da hatte Waldi schon den ersten Fang an der Angel – ein Kalmar. „Was Leckeres für die Pfanne“, meint der „Bares für Rares“-Star. Aber das ist längst nicht der krasseste Fang, den Waldi und seine Crew an diesem Abend machen sollten.

Fan nach Mega-Fang besorgt

Später posiert Waldi zusammen mit seinen Mitstreitern und einem riesigen Schwertfisch. Was ein Anblick! Und genau dieses Bild bekommen auch seine Fans bei Instagram zu sehen. „Schwertfisch fangen in Mallorca und ich hatte Gott sei Dank den größten geangelt“, schreibt der Kult-Händler dazu.

Als sich ein besorgter Fan meldet und fragt, ob sie den großen Schwertfisch denn auch wieder reingeschmissen hätten, beruhigt Waldi. „Natürlich“, schreibt er.