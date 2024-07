„Bares für Rares“-Zuschauer fassungslos: „Wenn du damit erwischt wirst, hast du ein großes Problem“

Wo die normalen „Bares für Rares“-Folgen aufhören, fangen die „Händlerstücke“ erst an. Seit einiger Zeit schon bietet das ZDF seinen Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit, in Sondersendungen zu sehen, was denn eigentlich aus den Antiquitäten und Raritäten wurde, die Waldi, Susi, Julian und Co. während der allwöchentlichen „Bares für Rares“-Episoden erstanden.

Und so war es auch spannend zu erfahren, was eigentlich aus dem Adler-Becher wurde, den Waldi einst mit der Intention gekauft hatte, daraus eine Kühlerfigur zu machen. Wir erinnern uns: Im Februar dieses Jahres brachte eine Kandidatin einen Adler-Kelch zu „Bares für Rares“, der den Geschmack von ZDF-Händler Waldi genau traf. Nun verriet das ZDF bei YouTube, wie die Geschichte weiterging.

Waldi baut „Bares für Rares“-Kauf um

Denn der Kult-Händler aus der Eifel wollte den Kelch ja nicht in der ursprünglichen Form belassen. Und so kaufte er den Pokal, der ursprünglich auf 450 bis 600 Euro geschätzt worden war, für 350 Euro.

Waldi mit seiner neuen Kühlerfigur. Foto: Screenshot ZDF

„Wer rettet den Becher?“, hatte die „Bares für Rares“-Kandidatin noch gefleht, aber keiner der anderen Händler konnte sich erbarmen, mehr für den Kelch zu zahlen. „Nichts können sie retten, wenn ich etwas haben will, dann kaufe ich mir das“, jubelte Waldi und setzte sein Vorhaben wirklich in die Tat um.

„Boah wie geil ist das denn?“

Beim Goldschmied seines Vertrauens ließ er den Kelch abschneiden, und den Adler zur Kühlerfigur samt eingelassenen Magneten umbauen. „Boah wie geil ist das denn? Unbezahlbar“, jubelte der Kult-Händler aus der Eifel, als er schließlich seine neue Kühlerfigur in den Händen halten durfte. Und so pappte er den Adler auch direkt auf einen seiner Oldtimer. Damit losfahren jedoch dürfte schwierig werden, wie auch einige Fans unter dem Video anmerkten.

„Wenn du damit erwischt wirst, hast du ein großes Problem“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Mit Magnet befestigt. Wird also bei einem Auffahrunfall zu einem Geschoss.“ Und auch das Team von „Bares für Rares“ merkte noch einmal an, dass der Adler nun wirklich nichts für die Straße war. So sei der Kühler-Adler „zu Showzwecken im Stehen gut, zum Fahren im Straßenverkehr leider schlecht. Da macht der TÜV nicht mit.“