„Bares für Rares“: Plötzlich steht ein Ufo im ZDF-Studio – „Absolut sammelwürdig“

Die Trödelshow „Bares für Rares“ ist längst dafür bekannt, dass immer wieder seltsame Fundstücke auftauchen. Ob ein gigantischer Vogelkäfig oder doch die Gruselpuppe aus dem Keller – es gibt fast nichts, was das Expertenteam rund um Horst Lichter noch nicht gesehen hat. Und so ist es schon fast kein Wunder, dass es sogar ein Ufo in die ZDF-Show schafft.

Doch keine Sorge, natürlich nicht maßstabsgetreu, sondern in Form eines Spielzeuges – und der Wert hat es mehr als in sich!

„Bares für Rares“: Experte staunt nicht schlecht

Rosemarie aus Bayern bringt ein Blechspielzeug mit zu „Bares für Rares“, das Erinnerungen an Sci-Fi-Filme wach werden lässt: Ein Spielzeug-Ufo aus Japan. Gefunden hat sie es auf dem Speicher ihrer Schwiegereltern. Horst Lichter ist sofort begeistert, vor allem, weil er sich mit altem Blechspielzeug bestens auskennt. „Das ist garantiert japanisch“, stellt er direkt fest.

Experte Sven Deutschmanek bestätigt: Das Ufo stammt von der Marke Kobe Yoko Yoshiya und datiert auf das Ende der 1950er-Jahre. Besonders selten: Das Spielzeug ist nicht nur gut erhalten, sondern hat sogar noch den Originalkarton – ein echtes Plus. „Das ist absolut sammelwürdig“, hält der Experte fest. Und kann das Ufo auch die Händler in seinen Bann ziehen?

„Bares für Rares“: Wunschpreis wird übertroffen

Der Wunschpreis der Verkäuferin liegt bei 50 bis 80 Euro. Eine bescheidene Einschätzung, wie sich schnell herausstellt. Deutschmanek setzt den Wert deutlich höher an: 80 bis 150 Euro. Und im Händlerraum geht es dann richtig rund. Jan Cizek ist sofort begeistert: „Ich finde es toll, die Farbe ist geil.“

Nach einem kleinen Bieterwettkampf macht er schließlich das Rennen. Für stolze 200 Euro wechselt das Mini-Ufo den Besitzer. Rosemarie kann ihr Glück kaum fassen: „Ich habe gehofft, dass sie es kaufen.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV-Programm. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek können Fans alle Folgen nachholen. Die oben erwähnte Folge wurde am Dienstag, den 15. April ausgestrahlt.