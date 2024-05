„Bares für Rares“: Horst Lichter trifft alten Bekannten – „Gott im Himmel“

Kunst, Kitsch und Kostbarkeiten – willkommen bei „Bares für Rares.“ Eine Show, die nicht nur die Träume der Händler, sondern auch die der Kandidaten wahr werden lässt! Auch am Dienstag (28. Mai) versammelt sich wieder die schillernde Trödel-Truppe in der berühmten Halle in Köln, um verborgene Schätze in Scheine zu verwandeln.

Kult-Moderator Horst Lichter führt wie gewohnt durch die ZDF-Sendung. Nach all den Jahren TV- und Kocherfahrung hat sich der 62-Jährige einen echten Namen in der Medienlandschaft gemacht. Klar, dass man da auch mal dem ein oder anderen Bekannten in der eigenen Sendung über den Weg läuft.

„Bares für Rares“: Besonderes Treffen für Horst Lichter

Kandidat Elmar ist zuversichtlich, bei „Bares für Rares“ ein Geschäft abschließen zu können, erwartet jedoch nicht das große Geld. Viel wichtiger ist ihm das Treffen mit ZDF-Legende Horst Lichter. Der muss die Sendung am Dienstag übrigens mit einem Gips an seinem linken Arm moderieren. „Ich Dussel bin hingefallen“, erklärt der Kult-Star seine Verletzung.

Mitgebracht hat Elmar eine Tischklingel. Doch um die dreht es sich erst einmal gar nicht! Viel mehr steht die alte Bekanntschaft zwischen ihm und Horst Lichter im Vordergrund.

„Bares für Rares“-Moderator fällt aus allen Wolken – „Nu hör auf“

„Freut mich, dich wiederzutreffen, wir haben uns schonmal in einem gefühlt letzten Leben kennengelernt, in deinem Lokal in Rommerskirchen“, begrüßt „Bares für Rares“-Kandidat Elmar den ZDF-Moderator. „Nu hör auf“, reagiert Horst Lichter überrascht.

+++„Bares für Rares“-Zuschauer fassungslos: „Sollte eine Milliarde bringen“+++

„20 Jahre ist das jetzt schon her“, klärt Elmar weiter auf. „Ja, mindestens 20 Jahre, Gott im Himmel“, fügt Lichter hinzu. Denn seine Gastwirtschaft in Rommersheim schloss bereits 2010 ihre Pforten. In der kleinen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen erfüllte sich der gelernte Koch vor vielen Jahren einen Traum: Antiquitäten, Trödel und Motorrad-Oldtimer vereinte er mit Gastronomie unter dem Dach seiner „Oldiethek.“

Während sich die beiden noch ihrer Bekanntschaft widmen, stellt Dr. Bianca Berding schonmal den Wert der Rarität fest. Ob die Tischglocke wohl einen Abnehmer bei den „Bares für Rares“-Händlern finden wird? Die ganze Folge kannst du in der ZDF-Mediathek nachschauen.