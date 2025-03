„Bares für Rares“-Star macht es offiziell – „Möchte etwas Besonderes teilen“

Seit Herbst 2022 ist sie Teil des Händlerteams von „Bares für Rares“ – doch die treuen ZDF-Zuschauer werden jetzt erst einmal auf Sarah Schreiber verzichten müssen. Der Grund für ihre Abwesenheit könnte schöner eigentlich kaum sein.

Bei „Bares für Rares“ ist Sarah Schreiber stets auf der Suche nach seltenen Schätzchen. Doch jetzt heißt es für die Händlerin: Windeln wechseln statt feilschen und verhandeln! Die 38-Jährige ist Mutter geworden.

„Bares für Rares“-Star nimmt sich Zeit für die Familie

Auf ihrem Instagram-Account (über 12.000 Follower) machte sie die Baby-News offiziell. „Wenn aus Liebe Leben wird, erhält das Glück einen Namen. Heute möchte ich etwas ganz Besonderes mit euch teilen. Viele von euch haben es schon vermutet (und gesehen), und ihr hattet recht: Vor einigen Tagen ist nun unser wunderbares Kind zur Welt gekommen. Obwohl noch so klein, füllt es bereits jetzt unsere Herzen mit einer ganz neuen Art von Liebe, Freude und sehr viel Stolz“, schreibt Sarah Schreiber in einem Social-Media-Post am Samstag (15. März).

Nun wolle sich die frischgebackene Mama eine Auszeit nehmen – und die „kostbaren Momente“ mit ihrer kleinen Familie genießen. Doch „Bares für Rares“-Fans müssen nicht traurig sein. Schreiber wird die Show nicht verlassen – und „bald“ wieder ans Set zurückkehren. Auch in seinem eigenem Auktionshaus tritt der TV-Star aktuell kürzer.

„Bares für Rares“-Händlerin Sarah Schreiber ist überwältigt

„Ein herzliches Dankeschön auch an unsere großartigen Freunde, tolle Kollegen und natürlich unsere Familien, sowie mein wunderbares Team für die liebevollen Glückwünsche und die großartige Unterstützung. Eure Anteilnahme bedeutet uns sehr viel, und wir sind dankbar, euch an unserer Seite zu haben.“