„Bares für Rares“-Kandidat macht Horst Lichter mit seiner Antwort stinkig – „Meine ich ernst“

Langjährige Fans dürften wissen: Bei „Bares für Rares“ geht es nicht nur um eingestaubte Kostbarkeiten, sondern auch um die Kandidatinnen und Kandidaten, die die jeweiligen Objekte mit in die Show bringen. Einer, der bereits mit ihnen in Kontakt kommt, bevor sie die Händler sehen, ist Moderator Horst Lichter.

Im Laufe seiner „Bares für Rares“-Karriere hat der ZDF-Star schon einige interessante Persönlichkeiten getroffen. Einer davon dürfte auch Korbinian Rinshofer sein. Der 60-Jährige hat einen antiken Tacker im Gepäck. Es ist allerdings nicht das Büro-Utensil, das Horst Lichters Aufmerksamkeit erweckt, sondern etwas ganz anderes. Denn Korbinian ist ohne Schuhe vom Tegernsee angereist.

„Bares für Rares“-Kandidat reist ohne Schuhe an

Zielsicher sieht man, wie Rinshofer mit seinem Tacker in der Hand in Lederhose und blauem Kurzarmhemd auf den Eingang zum „Bares für Rares“-Studio zusteuert. An den Füßen trägt er nichts.

Während sich Experte Sven Deutschmanek daran macht, das antike Mitbringsel zu untersuchen, beschäftigt Horst Lichter zunächst einmal die Barfuß-Thematik: „Du hast vergessen, Schuhe anzuziehen“, sagt er zu Korbinian. Der antwortet: „Das war in der Hektik heute Morgen.“

„Bares für Rares“: Horst Lichter wird ungeduldig

Dass das die wirkliche Begründung sein soll, kann Horst Lichter gar nicht glauben. Er ist sicher, bei dieser Antwort muss es sich um einen Scherz handeln. Also fragt er noch einmal genauer nach. „Wann kommt man dazu, dass man sagt, ich trage jetzt einfach keine Schuhe mehr?“

Was dann folgt, klingt wieder mehr nach Scherz als nach der Wahrheit. „Wenn das Paar durchgelatscht ist“, sagt Korbinian lachend. So langsam scheint Horst Lichter die Freude an dem Katz-und-Maus-Spiel allerdings zu vergehen.

Mehr Themen:

Der sonst so gut gelaunte Moderator wirkt plötzlich stinkig und sagt: „Das ist ja jetzt eher witzig, aber das meine ich ja ernst. Warum trägst du keine Schuhe?“ Endlich liefert der „Bares für Rares“-Kandidat die Antwort, auf die Lichter gewartet hatte und sagt: „Ich gehe einfach gerne barfuß.“ Als Korbinian dann noch versichert, dass seine Frau kein Problem mit seiner Schuhlosigkeit hat, lenkt Horst Lichter das Gespräch endlich auf den Tacker. Hier gibt es auf jeden Fall mehr zu erzählen.

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im TV und ist online in der ZDF-Mediathek abrufbar.