„Bares für Rares“: Seltener Louis-Vuitton-Koffer – man sieht ihn sonst nur im Film

Wahnsinn, wie ist er denn daran gekommen? Bei „Bares für Rares“ ist Händler Markus Wildhagen zumeist für die edlen, die außergewöhnlichen Einrichtungsstücke zuständig. Ob alte Tische, schicke Bilder oder auch das ein oder andere Accessoire, der 57-jährige Düsseldorfer hat ein Auge für die schönen Dinge. Verständlich: Betreibt Wildhagen doch einen riesigen Laden, der voll ist, mit Reliquien vergangener Zeit.

Lampen aus den 70ern, wertvolle Gemälde, edle Uhren und nun auch ein ganz besonderer Koffer, wie er bei Instagram freudig berichtet. Der „Bares für Rares“-Star hat nun nämlich einen Übersee-Koffer der französischen Luxusmarke „Louis Vuitton“.

„Bares für Rares“-Star bietet seltenen Louis-Vuitton-Koffer an

„Ist das nicht schön? Guckt mal, ist das hier nicht ein Traum? Und zwar ein Louis-Vuitton-Koffer, ein Tank aus den 20er-Jahren. Kommt aus Paris“, schildert der sichtlich begeisterte „Bares für Rares“-Händler.

Er sei „ganz verliebt“, erzählt Wildhagen in dem Instagram-Video weiter. Dazu komme, dass der Koffer in einem sehr guten Zustand sei und nicht müffele, was bei solch alten Koffern ganz wichtig sei. Er freue sich nun auf jeden, der diesen Koffer erwerben wolle. Interessenten dürfte es genug geben. Zumindest ist der Jubel ob des Louis-Vuitton-Koffers bei Instagram groß. Auch, weil man derlei Dinge nur selten in natura sehen könne.

„Oh mein Gott, ich sehe sowas immer mal im Film“

„Oh mein Gott, ich sehe sowas immer mal im Film und denke, sowas ist so schön und nun hast du ein Exemplar bei dir. Großartiges Teil“, schreibt beispielsweise ein Follower des ZDF-Stars. Und eine andere Anhängerin ergänzt: „Oh wie toll ist der denn? So wunderschön. Traum!“

Ganz günstig dürfte der Spaß aber nicht werden. So werden ähnliche Exemplare bei Ebay für teils horrende Summen angeboten. 10.000 bis 20.000 Euro sind da keine Seltenheit. Ordentlich Moos für einen alten Koffer.