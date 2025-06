Nach „Bares für Rares“-Verhandlung: Kandidatin in „Schockstarre“

Ein bunter Ring und drei hocherfreute Damen. Schöner kann eine „Bares für Rares“-Verhandlung eigentlich nicht enden. Doch springen wir ein paar Minuten zurück. So waren die Schwestern Clara und Franziska Ruhland aus Wittlich beziehungsweise Koblenz in die Pulheimer Walzwerke gereist, um dort einen doch recht farbenfrohen Ring zum Verkauf anzubieten.

Diesen hatte „Bares für Rares“-Kandidatin Franzi einst von einer Freundin bekommen. Da er aber dann doch nicht recht zum Stil der beiden Frauen passen will, soll er nun jemanden finden, der mehr Spaß an ihm hat. Na, das wäre doch gelacht.

Bunter Farbstein bei „Bares für Rares“

Schließlich war das gute Stück nicht nur mit vielen bunten Farbsteinen besetzt, sondern auch noch aus purem Gold gefertigt, wie ZDF-Expertin Wendela Horz schnell herausfinden konnte. Doch die Sachverständige wusste noch mehr. So war der Stil des Ringes sehr typisch für Indien oder auch Sri Lanka.

++ „Bares für Rares“: Nach sechs Minuten war der Traum vorbei ++

Leider jedoch war die Verarbeitung des Ringes sehr einfach, und auch die Steine waren nicht von allzu hoher Qualität. Dennoch, das gute Stück war aus Gold und hatte dementsprechend seinen Wert. Doch lag dieser über den 400 Euro, die sich Lehramtsstudentin Franziska wünschte?

„400 Euro … das deckt sich nicht mit dem Goldwert“

Und wie! „400 Euro … das deckt sich nicht mit dem Goldwert. Der Goldwert liegt heute bei rund 740 Euro“, so Horz. Insgesamt würde sie gar noch etwas höher gehen, schätzte den Wert auf rund 800 Euro. Schau an, Wunschpreis verdoppelt.

Doch würden die Händler das auch zahlen? Lisa Nüdling jedenfalls war begeistert: „Ein wirklich toller Farbstein-Ring.“ Und so gingen die Gebote auch rasch in die Höhe. Deutlich höher sogar, als das, was Wendela Horz geschätzt hatte. Sagenhafte 1.200 Euro zahlte die Händlerin aus Fulda für den bunten Fingerschmuck.

Und Franziska? Die konnte ihr Glück kaum fassen. „Es war ganz toll. Also ich bin ein wenig in glückseliger Schockstarre. Es lief richtig fantastisch“, freut sich die Lehrerin in spe.