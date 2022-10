„Bares für Rares“: Horst Lichter bringt Kandidat vor seiner Freundin in Erklärungsnot

Wie unangenehm. Eigentlich wollten Sebastian Sauerbrei und seine Freundin Tanja Schmöle aus Frankfurt am Main lediglich ein altes Schmuckstück bei „Bares für Rares“ verkaufen. Doch schon in den ersten Momenten der Expertise wurde klar: Dabei würde es nicht bleiben.

Denn ZDF-Urgestein Horst Lichter hatte noch einen ganz anderen Plan für die beiden. So stellte der „Bares für Rares“-Moderator in der neuen „Lieblingsstücke“-Folge am Sonntag durch gezielte Fragen schnell fest, dass die Frankfurter zwar schon länger verliebt, aber noch lange nicht verlobt oder gar verheiratet sind. Da musste Liebes-Engel Horst Lichter natürlich intervenieren.

„Bares für Rares“: Horst redet Hochzeit herbei

„Ihr steht kurz davor“, fragte der Moderator neugierig, nachdem das Paar erklärt hatte, dass man „noch nicht“ verheiratet sei. Woran es denn liege, wollte er weiter wissen. „Es liegt noch ein bisschen an mir“, gestand der bloßgestellte Sebastian mit verlegener Stimme. „Ach so, du weißt wieder die Frage nicht zu formulieren?“, scherzte Lichter.

Eine edle Motte sollte bei „Bares für Rares“ den Grundstein für eine Ehe legen. Foto: Screenshot ZDF

Das sei kein Hindernis, so der Moderator. „Ich kann dir dabei helfen, wenn du möchtest. Ich hätte auch kein Problem, dass heute jetzt hier an Ort und Stelle zu erledigen“, wurde Lichter deutlich. Da bekam es dann auch die Braut in spe mit der Angst zu tun. Das merkte auch Lichter und lenkte endlich zum Grund des „Bares für Rares“-Besuches über.

Mehr „Bares für Rares“-News: Kandidat bekommt Ärger: „Geht überhaupt nicht“

Eine wertvolle Brosche in Form einer Motte. Und die ließ sich äußerst gut verkaufen, wie sich später im Händlerraum herausstellen sollte. Stattliche 3100 Euro zahlte Lisa Nüdling an das Paar. Damit bracht sie Sebastian endgültig in Zugzwang. „Der Horst hat ja vorhin schon die ein oder andere Andeutung gemacht. Da findet sich sicherlich eine Variante“, so der Ehemann in spe. Da wird sich Amor Lichter mit Sicherheit freuen. Vielleicht gibt es ja sogar eine Hochzeitseinladung.