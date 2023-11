„Bares für Rares“-Kandidat findet Schatz auf der Straße: Händler applaudieren

Er machte nur einen Spaziergang durch seine Heimatstadt Köln, dass Student Christian Süper dabei einen super Fund machen würde, hätte er wohl selber nicht gedacht. Doch beginnen wir von vorne. So war der 32-Jährige mit dem Bausatz eines motorisierten Zweirades zu „Bares für Rares“ gekommen.

Den hatte der Student in einer „Zu verschenken“-Kiste gefunden, wie er bei Horst Lichter und Detlev Kümmel stolz berichtete. Für den bekennenden Motorradfan Horst Lichter natürlich ein ganz besonderer Moment. Nur leider galt auch hier wieder die alte „Bares für Rares“-Regel: Kaufen dürfen nur die Händler, und so ging das noch original verpackte Moped an Detlev Kümmel zur Expertise.

Zufallsfund bei „Bares für Rares“

Es handele sich um eine Kawasaki KZ1300, erklärte der ZDF-Experte, das sei insoweit spannend, das dieses Motorrad in Deutschland einen anderen Namen trage, nämlich Kawasaki Z1300, also ohne K. Das Modell sei jedoch dasselbe.

„Wir haben also hier ein Modell vor uns, das ist im Maßstab 1:8 ausgeführt. Und das ist schon recht groß, wenn man das dann nachher aufgebaut sieht“, so der Galerist aus Lüdenscheid. Es handle sich um das Touring-Modell des Motorrads. Viel mehr zu sagen gab es aber auch kaum, schließlich war es noch original verpackt. Allerdings sei die Folie in der Zeit etwas geschrumpft und dadurch der Karton etwas eingeknickt.

Ebenso schwer herauszufinden: Ob der Motor des Modells noch seine einwandfreie Chromlackierung habe, schließlich konnte er das Modell nicht öffnen. Klar war jedoch: Das Motorrad wurde 1997 von der Marke „PMS“ herausgegeben.

Applaus für Merle und Rosa

Doch was würde der Student aus Köln für seinen Zufallsfund haben wollen? 50 Euro wären für ihn „völlig okay“, machte Süper deutlich. Deutlich zu wenig, fand Detlev Kümmel. Er veranschlagte 120 bis 150 Euro.

Bei den Händlern gab es schließlich 100 Euro von Christian Vechtel. Und Applaus von seinen Kollegen. So verriet Student Christian am Ende, dass der Gewinn an seine Nichten Merle und Rosa gehe, die erst einen Tag vor Aufzeichnung geboren wurden. „Oh Zwillinge, glückwunsch“, jubelte ZDF-Händlerin Lisa Nüdling. Wie süß.