„Bares für Rares“: Bewegende Nachricht von Horst Lichter – „Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll...“

„Hallo ihr Lieben ...“ Betont locker und lustig beginnt „Bares für Rares“-Urgestein Horst Lichter sein Facebook-Video. Es sollte ein bewegendes werden.

Denn der Moderator der beliebten ZDF-Trödelsendung hatte Großes zu berichten. Horst Lichter hatte es endlich geschafft. Der „Bares für Rares“-Boss hatte einen der renommiertesten TV-Preise Österreichs nach Deutschland geholt: die „Goldene Romy“.

„Bares für Rares“ Horst Lichter holt die „Goldene Romy“ nach Deutschland

„Ich weiß gar nicht, wie ich es euch sagen soll... Aber Kinder, wir haben in Österreich die Romy gewonnen. Leck mich am Arsch. Und dann auch noch die Publikumswahl für die beste Moderation. Und das gegen Helene Fischer. Gegen Barbara Schöneberger, und wer da noch alles dabei war. Was soll ich sagen?“

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird im ZDF ausgestrahlt

Die Trödelshow gibt es schon seit 2013

Moderiert wird die Sendung durch Horst Lichter

Sie als die erfolgreichste Sendung im Nachmittagsprogramm des ZDF

Ja, was soll er sagen. Live bei der Preisverleihung dabei konnte Horst Lichter jedoch nicht sein. Er war seinerzeit mit seinem Team in Schwerin, drehte dort für die „Bares für Rares“-XXL-Abendshow.

„Goldene Romy“ wurde bereits im April verliehen

Doch Moment, dürften jetzt einige sagen. Wurde die Abendshow nicht bereits im Mai 2019 ausgestrahlt? Und war die Verleihung der „Goldenen Romy“ nicht schon im April in der Wiener Hofburg?

Das stimmt. Bekommen hat er die wertvolle Trophäe jedoch erst jetzt. Und das wurde dann natürlich auch ein zweites Mal gefeiert. So teilte der Moderator am Wochenende ein kurzes Video auf Instagram.

Darauf zu sehen, ein sichtlich glücklicher Horst Lichter, wie er die „Goldene Romy“ in die Arme schließt und der kleinen Statuette einen dicken Schmatzer gibt.

