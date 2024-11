,,Bares für Rares“: Waldi tönt – „Wenn du mir einen reinhaust, kriegste 400“

Fußballkicker begleiteten viele Menschen durch ihre Kindheit. Das Tool von Endrik Meyer (52) dagegen dürfte vielen Liebhabern zuvor noch nicht begegnet sein. Von seltenen Münzen bis zu abstrakten Kunstexponaten: Die Händler, Experten und Moderator Horst Lichter (62) haben in der Geschichte von ,,Bares für Rares“ schon viele einzigartige und exklusive Exponate bestaunen dürfen. Die anschließende Expertise und der Verkauf ihrer Stücke versetzte viele Teilnehmerinnen in der Vergangenheit in Ekstase.

In der Sendung vom Mittwochnachmittag (6. November 2024) sticht besonders ein Gemeinschaftsspiel aus den 1970er-Jahre ins Auge, was selbst für viele Fußballjunkies etwas völlig Neues ist. „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel jedenfalls kann es kaum erwarten, dass Fußballspiel auszuprobieren.

Zwei bekannte Spiele in einem vereint

Auch Horst Lichter ist von Anfang an fasziniert: ,,Das ist ein komisches Geräusch, die machen ordentlich Krach!“ Beim näheren Betrachten und Ausprobieren stellt der erfahrene Sachverständige Detlev Kümmel fest, dass im Spiel eine Elektronik und eine Mechanik enthalten ist. Und darüber hinaus noch viel mehr!

,,Es ist eine Mischung aus einem Tischkicker und Kicktippautomaten, was man auf dem Tisch als Kind gespielt hat“, beschreibt er das einzigartige Stück. Darüber hinaus zeichnet sich es dadurch aus, dass es nicht gerade ist und der Ball automatisch zu den jeweils zehn Spielern der zwei Teams hin rollt. Mit den beiden Drehgriffen lassen sich dann die Spieler in eine starke Schussposition drehen. Wenn es dann ums Tore schießen geht, ist das schnelle Ziehen des Hebels und das Einstellen der Schussstärke durch einen passenden Knopf wichtig.

Spielspaß bei ,,Bares für Rares“

ZDF-Kandidat Endrik Meyer möchte das Fußballspiel keine Minute länger mehr in seiner Garage verstauben lassen. Die alles entscheidende Frage, die sich nun stellt: Was kann dieser Eyecatcher wert sein? ,,Ich hätte gerne 1000 Euro dafür“, wünscht sich der Hamelner und hofft auf einen Fußballfan unter den Händlern.

Keiner der Händler konnte von diesem Fußballspiel die Finger lassen. Foto: Screenshot ZDF Foto: Screenshot ZDF

Detlev Kümmel bemisst den Wert auf 550 bis 650 Euro. Entscheidend ist aber, was beim Händlertisch dabei herumkommt. Faszination und Begeisterung entfacht das Exponat auch hier. So verleitet es den Händler Walter Lehnertz (57) gleich zu einer Duellanfrage Meyer gegenüber und zu einem anschließenden Match. ,,Wenn du mir einen reinhaust, kriegste 400. Wenn ich dir einen reinhaue, kriegste 200″, forderte er den Kandidaten zum Duell auf dem Platz.

Und so kam es zum Endspiel um den Preis. Im direkten Duell behielt Meyer durch seine lange Spielerfahrung die Oberhand und schenkte dem Händler ein Tor ein. Walter Lehnertz zeigte sich dennoch zufrieden: ,,Ist das ein cooles Ding!“ Doch welche Reaktion lösten die 400 Euro beim Kandidaten aus? Seine Wunschvorstellung lag ja mehr als doppelt so hoch bei 1000 Euro. ,,Ich bin ganz zufrieden. Der Spaß kostet ja auch etwas“, lautete seine Bilanz nach dem Besuch im Pulheimer Walzwerk.