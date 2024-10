Das gab es noch nie bei bei „Bares für Rares“!

Mitten im Händlerraum überraschte Holger aus NRW in der Ausgabe vom Donnerstag (31. Oktober) seine Andrea mit einem unerwarteten Heiratsantrag. Was mit dem Verkauf eines Asterix-Schachspiels begann, endete in einem tränenreichen TV-Spektakel.

„Bares für Rares“: Verkäuferin bricht im Händlerraum in Tränen aus

Andrea Kahlert und Holger Schulz aus Nideggen wollten eigentlich nur ihr Schachspiel veräußern. Experte Detlev Kümmel schätzte den Wert auf 350 bis 400 Euro. Doch Holger hatte noch eine andere Mission im Kopf. Während sich das Paar im Händlerraum auf den Verkauf konzentrierte, nahm die Geschichte eine überraschende Wendung.

Holger, ein Bäcker von Beruf, entschied sich, das Schachspiel für lediglich 100 Euro an Händler Benjamin Leo Leo zu verkaufen. Doch der eigentliche Höhepunkt folgte erst: Mit einer kleinen Schachtel in der Hand wandte sich Holger an seine Andrea. „Ich würde verkaufen, aber ich möchte vorher noch eine Frage loswerden“, sagte er mit einem Lächeln.

Freundin Andrea war völlig perplex. Holger kniete sich vor ihr nieder und fragte: „Möchtest du meine Frau werden?“ Die Antwort kam prompt und emotional: „Ja!“ Andrea konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, und der Raum füllte sich mit Jubel. Nach dem romantischen Antrag drückte Andrea ihrem Holger ein zärtliches Küsschen auf die Wange.

Auch Händler Benjamin Leo Leo ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Moment zu unterstützen. Großzügig legte er 100 Euro für die Hochzeitsreise obendrauf – eine Geste, die den rührenden Augenblick perfekt abrundete.

