„Bares für Rares“: Patzer bei Verhandlung – Kandidatin begeht kostspieligen Fehler

Wer bei „Bares für Rares“ den großen Wurf landen will, sollte besser gut vorbereitet sein. Doch für Vanessa Sohn und Horst Jung aus Kerpen endete der Besuch in den Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln in einem echten Verhandlungsdesaster. Ihr Fehler? Ein alter Kaugummi-Automat und eine ungeschickte Preisangabe!

Mit leuchtenden Augen präsentierten Horst und Vanessa dem ZDF-Moderator Horst Lichter ihr kostbares Schmuckstück. „Der sieht aus wie neu!“, staunte der beliebte TV-Koch. Kein Wunder, schließlich war der Automat beim Kauf noch original verpackt und hing nie an einer Hauswand.

„Bares für Rares“: Der Händlerraum wird zum Verhängnis

„Dieser Kasten ist fast unberührt“, bestätigte Experte Detlev Kümmel die makellose Qualität des Objekts. „Ich dachte erst, das Gerät stammt aus den 80er Jahren“, erklärte der Galerist, bevor er den Automaten schließlich auf die Jahre 1960 bis 1969 datierte. Trotz der erstklassigen Verfassung und der Rarität, die Kümmel mit einem Wert von 400 bis 500 Euro taxierte, wünschten sich die Verkäufer nur 350 bis 400 Euro.

Doch dann kam der entscheidende Fehler: Im Händlerraum wollte der schlaue Fuchs Walter „Waldi“ Lehnertz wissen, was die beiden für den Automaten bezahlt hatten. „Ich habe 120 Euro dafür ausgegeben“, verriet Vanessa ohne Umschweife – und gab damit ihre starke Verhandlungsposition aus der Hand. Waldi, bekannt für seine Schnäppchenliebe, bot prompt den Einkaufspreis. „Damit gehst du plus minus null raus“, versuchte er die beiden zu überzeugen.

Doch als Christian Vechtel ins Spiel kam und 150 Euro bot, nahm der Bieterwettstreit Fahrt auf. In einem spannenden Hin und Her erhöhte Waldi sein Gebot auf 280 Euro, doch Vechtel legte noch einmal 70 Euro drauf und schnappte sich das begehrte Objekt.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.