„Bares für Rares“: Neuer Experte Patrick Lessmann – darum holte ihn das ZDF in die Show

Ein neues Gesicht am Set von „Bares für Rares“! Das Team der Experten wird in Zukunft von dem Schmuckfachmann Patrick Lessmann verstärkt. Er führt nicht nur einen Juwelierbetrieb, sondern ist dazu auch noch qualifizierter Gemmologe und Diamantgraduierter. Der ideale Experte also!

Sein Debüt bei „Bares für Rares“ feiert der Schmuck-Experte am Montagnachmittag (12. Juni). Dabei verrät Patrick Lessmann nicht nur, dass er fachlich durchaus qualifiziert ist, sondern auch noch, dass er ein interessantes Hobby hat. Er ist leidenschaftlicher Gitarrist der Heavy-Metal-Band „Devilusion“. Doch wie kommt es, dass er ausgerechnet jetzt Teil der ZDF-Show wird?

„Bares für Rares“-Fans spekulieren

In den sozialen Netzwerken freuen sich die Fans über die Verstärkung. Patrick Lessmann wirkt auf die Zuschauer sympathisch und seine Expertisen solide. Doch manche von ihnen haben sich die Frage gestellt, wieso er plötzlich in der Sendung auftaucht. Vereinzelnd spekulieren Fans sogar darauf, dass er den Platz eines anderen Experten einnehmen könnte. Auf Anfrage der Redaktion gibt das ZDF nun Klarheit.

ZDF mit klarer Ansage

Zunächst gibt es Entwarnung: Nein, Patrick Lessmann wird niemanden ersetzen. Doch wieso dann der Neuzugang? In einem exklusiven Statement der ZDF-Redaktion heißt es: „Wir versprechen uns von einem zusätzlichen Schmuckexperten, unsere etablierten Expertinnen zeitlich entlasten zu können. Außerdem bringt Patrick Lessmann in dieser bisher eher weiblich dominierten Domäne bei ‚Bares für Rares‘ etwas Abwechslung ins Spiel.“

Wie Patrick Lessmann letztendlich zu sehen sein wird, ist unklar. In dem exklusiven Statement heißt es: „Welche Experten und Händler an einem Drehtag zusammenkommen, entscheidet sich anhand der Verfügbarkeit aller Beteiligten.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.