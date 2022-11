„Bares für Rares“: Heikles Fettnäpfchen! Horst Lichter bringt Verkäufer in Erklärungsnot

Kein „Bares für Rares“-Kandidat kommt drumherum: Moderator Horst Lichter quatscht gerne mal drauflos. Wenn die Verkäufer an den Tresen kommen, löchert der 60-Jährige sie gerne mal mit Fragen. Bei diesen beiden tritt er allerdings schnell in ein Fettnäpfchen.

Die Verkäufer einer Stehlampe Angelina Nilius und Alexander Mohr kommen gut gelaunt in den Expertisen-Raum. Sie wollen vom Experten Sven Deutschmanek wissen, was sie für ihre goldene XXL-Lampe bekommen würden. Doch bevor die Expertise angesprochen wird, will Horst Lichter mehr über die beiden erfahren.

„Bares für Rares“-Moderator hält Geschwister für Paar

Nachdem Angelina Nilius und Alexander Mohr sich vorstellen, fragt Horst Lichter direkt, wie er nun mal ist: „Und ihr zwei seid ein Pärchen?“. Plötzlich schauen die beiden sich an und rufen laut: „Nein!“ Selbst Sven Deutschmanek ist von dieser Situation überrascht und gibt dementsprechende Laute von sich. Lachend erklärt Alexander: „Wir sind Geschwister. Aber es ist Geschwisterliebe.“

Die unangenehme Situation lächeln alle aber schnell weg und konzentrieren sich aufs Wesentliche: Die Lampe. Der Expertise nach ist die Antiquität ein beliebtes Designerstück. Der Zustand lässt zwar zu wünschen übrig, dennoch kommt Sven Deutschmanek auf einen Preis zwischen 1800 und 2300 Euro. Für die Geschwister ein ordentlicher Preis.

Horst Lichter hält die Geschwister für ein Paar. (Archivfoto) Foto: ZDF

„Bares für Rares“: Händler sind von der Lampe begeistert

Kaum im Händlerraum angekommen, merken die beiden Verkäufer, dass das Interesse groß ist. Mit einem Startgebot von 500 Euro beginnen die Händler und bieten sich nach und nach hoch. Dabei wird die Expertise sogar noch übertroffen.

Sichtlich erfreut über die Gebote der Händler gehen die Geschwister mit 2800 Euro nach Hause. Damit hätten die beiden niemals gerechnet: „Die Verhandlungen liefen auf jeden Fall super. Wir haben viel mehr bekommen, als wir wollten. Jetzt können wir zufrieden nach Hause fahren.“

Die Folge vom Donnerstagnachmittag kann jederzeit in der ZDF-Mediathek nachgeschaut werden.