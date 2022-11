„Bares für Rares“: Händler hat Ärger am Flughafen – DAS kommt ihn teuer zu stehen

Als „Bares für Rares“-Händler hat man es ab und an nicht leicht. Besonders beim Im- und Export von Antiquitäten ist so einiges zu beachten, wenn man nicht unangenehmen Kontakt mit dem Zoll bekommen möchte. Davon kann auch ZDF-Händler Markus Wildhagen ein Liedchen singen.

Auf Facebook berichtet der 56-Jährige, der in Düsseldorf seinen Antiquitäten-Handel „Wandel-Antik“ betreibt, von einem Vorfall, der sich während seiner Hochzeitsreise abspielte. Die nutzte der „Bares für Rares“-Händler nämlich nicht nur, um Zeit mit seiner Frau zu verbringen.

„Bares für Rares“: Händler bekommt kostspieliges Problem am Flughafen

„Wenn man 42 Jahre mit alten Dingen handelt, dann hat man sicherlich auch schon Dinge im Ausland gekauft“, berichtet Wildhagen. Und weiter: „Auf meiner Hochzeitsreise habe ich mal Dinge aus Bali mitgebracht. Und ja, das war nicht ganz so einfach. Ich hatte leider damals das Kleingedruckte nicht gelesen. Und ja, dieses Agreement, was die Fluggesellschaft mit Amerika hatte, das hatten die aber nicht mit Europa. Und dann sollte ich halt pro Kilogramm, was ich transportierte, 37,50 Dollar bezahlen.“

Klingt jetzt nicht so wild. Jedoch hatte Wildhagen stattliche 270 Kilogramm Übergepäck. Autsch. „Das war eine Vollkatastrophe“, so der Düsseldorfer. Die Lösung: „Ich habe damals am Flughafen alles wieder auschecken lassen, alles vor dem Schalter aus den Koffern geholt, mit dem Taxi ins Hotel zurückgeschickt und ein Jahr später wurden mir die Sachen dann per Spedition angeliefert.“

Mehr Nachrichten:

Es habe sich dabei zwar nicht um Antiquitäten gehandelt, so der „Bares für Rares“-Händler, dafür aber „sehr schöne dekorative Dinge“, die er bis heute noch vermiete. Na, immerhin. Wer sich nun über das ‚vermieten‘ wundert. Markus Wildhagen bietet in seinem Laden auch Dinge zur Miete an. Beispielsweise für Filmproduktionen.