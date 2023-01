„Bares für Rares“: „Hat mich wirklich geärgert“ – ZDF-Star bekommt zweite Chance

Manchmal sind es die kleinen Sachen, die die größte Freude machen. Einen solchen Fall durfte nun „Bares für Rares“-Händlerin Elke Velten-Tönnies erleben, wie sie in einem kurzen Video bei Instagram berichtet.

So wurde die Schmuckexpertin gefragt, was denn wohl ihr schönster Kauf gewesen sei. Da musste Elke Velten-Tönnies gar nicht mal lang überlegen. „Mein schönster und emotionalster Ankauf war eine Bronzefigur von dem Künstler Villanis“, berichtet die „Bares für Rares“-Händlerin, die bereits seit 2016 fester Bestandteil des ZDF-Teams ist.

„Bares für Rares“-Star Elke bekommt eine 2. Chance

Velten-Tönnies weiter: „Ich besaß mal so einen Gegenstand, habe ihn leider verkauft. Und das hat mich all die Jahre wirklich echt geärgert, weil ich die so schön fand.“

Plötzlich sei jedoch ein Herr zu „Bares für Rares“ gekommen, der genau so eine Figur im Angebot hatte. Ein Moment der puren Freude für die 70-jährige Kölnerin. „Ich habe direkt gequietscht vor Freude und habe keinen mehr zu Wort kommen lassen“, ist die Juwelierin noch heute ganz geplättet von ihrem Glückskauf.

Dementsprechend viel musste Elke Velten-Tönnies für ihre Figur aber auch hinlegen. So hatte Expertin Dr. Friederike Werner für die Figur, die die Esmeralda aus dem Roman „Der Glöckner von Notre Dame“ darstellte, lediglich auf 350 bis 450 Euro. Die Expertise sollte bei den Händlern aber flott überschritten werden.

750 Euro zahlte Elke Velten-Tönnies schlussendlich für die kleine Büste, die der Künstler Emmanuel Villanis in den 1890er-Jahren geschaffen hatte. Kein Schnäppchen, aber wenn man etwas wirklich gerne haben will, dann legt man doch gerne auch mal ein paar Euro mehr auf den Tisch. Oder Frau Velten-Tönnies? Die Folge, die die „Bares für Rares“-Händlerin beschreibt, wurde übrigens bereits im Oktober vergangenen Jahres ausgestrahlt.