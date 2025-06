„Bares für Rares“-Händler überrascht mit kuriosem Job – kaum einer weiß davon

Die Kult-Show „Bares für Rares“ begeistert die ZDF-Zuschauer bereits seit 2013 und hat sich längst zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehens entwickelt.

Die spannende Jagd nach besonderen Exponaten, die hitzigen Verhandlungen im Händlerraum und die bunten Kandidaten sorgen bei den Anhängern für große Unterhaltung.

Fest steht: Ohne Moderator Horst Lichter (63) und den zahlreichen Händlern würde dem Format definitiv etwas fehlen. Doch wie gut kennen die eingefleischten Fans ihre Lieblinge wirklich? Diese kuriosen Fakten dürften selbst treue Zuschauer überraschen. Dabei sticht besonders ein Händler durch einen erstaunlichen früheren Beruf hervor.

„Bares für Rares“: Kennst du diese Details?

Horst Lichter ist mit seiner unverwechselbaren Art und seinen flotten Sprüchen seit der ersten Stunde dabei. Dass er gelernter Koch ist und früher in der ZDF-Mittagsshow „Die Küchenschlacht“ auftrat, wissen viele.

Doch wer hätte gedacht, dass der Rheinländer in jungen Jahren exzessiven Kraftsport ausübte und zeitweise sogar ein echtes Muskelpaket war? Ganze sieben Mal pro Woche stemmte er Gewichte und trainierte bis an die Belastungsgrenze.

„Ich habe sehr jung, sehr böse trainiert“, erklärte er einst in der „NDR-Talkshow“. Nach einem Gehirnschlag und einem weiteren gesundheitlichen Rückschlag samt Herzinfarkt änderte er sein Sportverhalten dann jedoch massiv.

ZDF-Händler überraschen auf ganzer Linie

Neben Horst Lichter sorgen auch die „Bares für Rares“-Händler regelmäßig für Gesprächsstoff. Ob witzige Sprüche oder clevere Strategien am Händlertisch – sie alle verleihen dem Format eine besondere Note. Doch auch hinter den Kulissen gibt es so manches Detail, das selbst eingefleischte Fans staunen lässt…

Wer hätte gedacht, dass Sven Deutschmanek (48) ursprünglich aus der Werkstatt kommt? Der sympathische Händler ist gelernter Kfz-Mechaniker. Doch er hatte schon immer eine Leidenschaft für alte Schätze – und wurde später Kunst- und Antiquitätenhändler. Abseits der Kamera ist er übrigens genauso wie Horst Lichter ein waschechter Motorrad-Fan.

Albert Maier und Wolfgang Pauritsch: Unerwartete Werdegänge

Dieser Händlerkollege sorgt für besonderes Aufsehen! Denn bevor Albert Maier (76) sich voll und ganz der Kunstwelt widmete, war er musikalisch unterwegs. In seiner Jugend spielte er Trompete in einer Knabenkapelle. Später sang er in einer Beatband namens „Lovers“, die mit Gruppen wie „The Lords“ und „The Rattles“ auftrat. Zusätzlich war der Händler als – man höre richtig – DJ in der Ellwanger Diskothek Black Raven tätig.

Wolfgang Pauritsch (53) startete dagegen als Sicherheitsmann bei Auktionen und rutschte eher zufällig in den Job des Auktionators, als er kurzfristig einspringen musste. Hier blühte er auf und so ist er seit 2007 sogar offiziell öffentlich bestellter Auktionator in Deutschland.

Schlussendlich lebt „Bares für Rares“ nicht nur von besonderen Objekten, sondern auch von den Persönlichkeiten, die um sie feilschen. Und die sind oft selbst echte Raritäten.