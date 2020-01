„Bares für Rares“ (ZDF): Frau übergibt Händlern Schachtel – dann wird's eklig

Auch Frisuren unterliegen Trends: Haare müssen heute einiges mitmachen. Das war auch schon vor 200 Jahren so – nur zusätzlich auf eine ganz andere Art als heute.

Das hat Verkäuferin Bärbel Tolle (70) bei „Bares für Rares“ (ZDF) mit ihrer Uhrenkette bewiesen. Doch um ein Haar wären die Händler nicht mal an das gute Stück drangekommen ... Im wahrsten Sinne des Wortes.

Bares für Rares: Uhrenkette sorgt für Verwirrung

Bärbel Tolle überreicht das ungewöhnliche Teil in einer Art Schatztruhe. „Versuchen Sie bitte, die zu öffnen. Ansonsten bin ich behilflich“, bietet die 70-Jährige an und stellt Markus Wildhagen eine kleine Holzbox hin.

Der drückt an der Box herum, dreht sie hin und her, sucht die Öffnung – findet aber keine. Gar nicht mal so einfach! Gerade, als Tolle zur Hilfe schreiten will, springt die Box dann doch auf.

Ungewöhnliches Material für Uhrenkette

Darin die Uhrenkette mit Medaillon. Aber die Kette ist nicht etwa aus Gold oder Silber. „Das ist dann echtes… äh, Frauenhaar?“, fragt David Suppes ungläubig.

Bares für Rares: Bärbel Tolle verkaufte eine Uhrenkette aus echtem Frauenhaar. Foto: Screenshot ZDF

Verkäuferin will ungewöhnliche Uhrenkette verkaufen

Ja, was eklig klingt, ist wirklich wahr! Und zwar von einem Familienmitglied von Bärbel Tolle: „Das stammt wohl von der Großmutter meines Vaters.“ Während sich bei den Zuschauern noch kurz der Magen umdreht, klärt Fabian Kahl auf: Zu Zeiten des Biedermeier habe es solche Schmuckstücke häufiger gegeben.

Das ist „Bares für Rares“:

Seit 2003 läuft die Sendung im TV

Das ZDF hat seither acht Staffeln produziert – macht insgesamt mehr als 900 Folgen

Seit Juli 2017 gibt es außerdem gelegentlich sonntagabends Sonderausgaben mit ganz besonderen Exponaten

Und dennoch: „Ich tue mich damit schwer“, meint Wildhagen. „Sehr speziell und schwierig…“, findet auch Roman Runkel. Begeisterung sieht anders aus!

Schmuck-Expertin schlägt zu

Nur Elke Velten-Tönnies erkennt das Besondere an dieser speziellen Handwerkskunst. Sie fasst sich ein Herz und legt 150 Euro für den ungewöhnlichen Schmuck auf den Tisch. Und übertrifft damit sogar die Experten-Schätzung von 130 Euro!

Währenddessen untersucht Wildhagen noch mal das Holzkästchen. „Ah, so funktioniert das!“, sagt er erfreut, als er den Mechanismus versteht und verschließt das nun leere Kästchen. (vh)