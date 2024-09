„Bares für Rares“-Händler baff – „Sowas hab ich noch nie gesehen!“

„Bares für Rares“ zieht seit über zehn Jahren Zuschauer in seinen Bann. Dabei schaffen es nicht nur spannende Geschichten der Kandidaten in die Sendung, sondern auch die heiß begehrten Antiquitäten. Am Dienstagnachmittag (17. September) lockt die beliebte Trödelshow rund um Moderator Horst Lichter die Fans erneut vor die Bildschirme.

Dabei haben zwei Kandidaten ein ganz besonderes Schmuckstück im Gepäck – die Händler sind völlig baff!

„Bares für Rares“: Expertise schafft Klarheit

Ilonka und Hans Werner möchten den „Bares für Rares“-Händlern ein Erbstück ihrer Verwandten schmackhaft machen. Genauer gesagt handelt es sich um eine durchaus brillante Rarität: einen mit Edelsteinen besetzter Ring in Form eines Schmetterlings in 750er-Gold. Den Wert beurteilt keine Geringere als Expertin Wendela Horz.

Und die kann dem Ehepaar aus Kaiserslautern bereits die frohe Botschaft überbringen: Denn das Schmuckstück ist einiges wert und beläuft sich auf eine Expertise von 2.200 bis 2.500 Euro. Auch den Händlern fällt beim Anblick des Rings erst einmal die Kinnlade herunter!

„Bares für Rares“: Händler trauen ihren Augen kaum

Die Frage, zu wem der Brillantring in Form eines Schmetterlings flattert, ist nicht leicht zu beantworten. Denn gleich mehrere „Bares für Rares“-Experten reißen sich um das Schmuckstück. „Wow, also das ist ja wirklich mal ein Ring“, fällt die erste Reaktion von Händlerin Elke Velten-Tönnies aus. Auch Kollege David Suppes kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.

„Das ist ein Unikat. So etwas habe ich noch nie gesehen und das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr“, schwärmt er und startet direkt mit einem Angebot von 1.000 Euro. Der Schlagabtausch um den Ring geht sofort in die Vollen, der Preis schnellt in die Höhe.

Doch nicht nur die Händler feilschen um den besten Preis. Auch Ilonka und Hans Werner möchten mit einer stolzen Summe die Show verlassen. Letztendlich sichert sich Schmuckexpertin Elke Velten-Tönnies den Ring für 2.200 Euro.