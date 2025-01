BVB-Trikot bei „Bares für Rares“: Doch irgendwas stimmt da nicht

Wenn es um die Trikots ihres Lieblingsvereines geht, können manchen Fans zu richtigen Nerds werden. Nicht umsonst steigen die Werte der begehrten Leibchen immer mehr in die Höhe. Besonders die Shirts aus erfolgreichen Jahren werden immer beliebter, und damit auch richtig teuer. Das bekam nun auch „Bares für Rares“-BVB-Fan Julian Schmitz-Avila zu spüren.

Allerdings hatte der ausnahmsweise mal nicht der Fußballgott, sondern Horst Lichter vor den Verkauf die Expertise gesetzt. Die machte im Falle eines Trikots des BVB niemand geringeres, als der erfahrene „Bares für Rares“-Sachverständige Detlev Kümmel.

Detlef Kümmel und die vertauschten BVB-Saisons

Leider schienen dessen Informationen über die Borussia aus Dortmund ein wenig lückenhaft. Doch beginnen wir von vorne. Hatten die Brüder Timo und Yannic Formella aus Hagen doch ein ganz besonderes Stück Sportgeschichte gebracht. Ein BVB-Trikot aus der Saison 1995/96. Echten BVB-Fans dürfte nun das Herz aufgehen, sicherten sich die Schwarzgelben in jener Spielzeit doch die begehrte Meisterschale.

Aber die wievielte Meisterschaft der Vereinsgeschichte hatten die Borussia-Stars rund um Michael Zorc, Lars Ricken und Matthias Sammer, dessen Rückennummer übrigens auf das echte Spielertrikot der Hagener Brüder gedruckt war, denn eigentlich eingefahren?

Ein BVB-Trikot sollte bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden. Foto: Screenshot ZDF

Eine gute Frage, die Detlev Kümmel leider falsch beantworten sollte: „Die Saison 95/96 war der Meilenstein schlechthin für den BVB. Da sind sie nämlich zum ersten Mal Meister in der Bundesliga geworden. Das war schon die wichtigste Saison. Vor allem direkt danach ging es ja weiter. In der Saison danach sind sie ja nicht nur Bundesliga-Meister geworden, sondern auch gleichzeitig noch Championsleague-Sieger.“

Mehrere Fehler in der Expertise

Nun ja, nicht ganz. Hatten sich in Kümmels-Ausführungen doch gleich mehrere Fehler geschlichen. Zum einen gewann der BVB in der Saison 1995/96 zum zweiten Mal die, in der Bundesliga ausgespielte, deutsche Meisterschaft. Zwar war Borussia Dortmund bereits 1956, 1957 und 1963 Meister geworden, da allerdings war die Bundesliga, wie wir sie heute kennen noch nicht gegründet.

++ Keine Rolex: Trotzdem wollen fast alle „Bares für Rares“-Händler DIESE Uhr ++

Dazu kam, dass der BVB zwar im Jahr 1997 durch einen 3:1-Sieg gegen Juventus Turin die Championsleague gewann, in der Liga jedoch nur den dritten Rang hinter Bayer 04 Leverkusen und Meister Bayern München belegte. Dennoch: Den Wert, den Kümmel für das Trikot ermitteln sollte, war beachtlich. Schätzte er das Sammer-Trikot samt Unterschriften doch auf 500 bis 800 Euro.

Ganz soviel gab es von den Händlern jedoch zunächst nicht. Lediglich 400 Euro wollte BVB-Fan Schmitz-Avila für das Trikot seines Herzensvereins spenden. Erst als Wolfgang Pauritsch 50 Euro dazu tat, da die beiden den Erlös für ihren pflegebedürftigen Großvater aufwenden wollen, konnte die untere Grenze der Expertise erreicht werden. Und so ging es ohne Trikot, dafür aber mit 500 Euro in der Tasche zurück ins Ruhrgebiet.