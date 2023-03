„Bares für Rares“: Schock im ZDF – „Ich hätte geweint“

Ein „Bares für Rares“-Besuch kann auf so viele unterschiedliche Arten enden. Die einen gehen mit vollen Taschen nach Hause, die anderen bekommen weniger. als sie sich vielleicht erhofft hatten und wiederum andere müssen ihre Rarität oder Antiquität gar wieder mit nach Hause nehmen.

Im Fall von Dennis Degen aus Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern trat glücklicherweise letztgenannte Option nicht in Kraft. Das wäre auch arg ärgerlich gewesen, schließlich hatte der 24-jährige Physiotherapeut an seiner „Bares für Rares“-Rarität ordentlich zu schleppen.

„Bares für Rares“-Händlerin klemmt sich den Finger

Dennis hatte nämlich eine alte „sehr, sehr geheimnisvolle“ Metallkonstruktion dabei. Und die war nicht nur alt, sondern auch noch gefährlich. Diese sah auf den ersten Blick aus, wie ein riesiges Waffeleisen, und besaß zwei Metallbleche, die auf- und zugeklappt werden konnte. „Schau mal, man kann es aufklappen, kann etwas reintun und wieder zumachen“, erklärte Bianca Berding und verdeutlichte die Funktionsweise der Metallapparatur. „Pass auf, die Klappe ist auf“, rief Horst Lichter besorgt, als er seiner Kollegin zuschaute. Doch da war es schon längst zu spät.

„Das klappt auch wieder zurück im Zweifel und das ist echt schwer“, erklärte Berding aus eigener Erfahrung. „Ich könnte mir vorstellen, das tut weh“, wirkt Lichter besorgt. „Ja, tut es“, bestätigte die Expertin den Verdacht des Moderators.

„Bares für Rares“-Expertin Bianca Berding verletzte sich am Finger. Foto: Screenshot ZDF

Doch Horst wollte es ganz genau wissen. „Hast du es schon probiert?“, fragte der 61-Jährige und bekam darauf ein klares Ja zurück. „Gott sei Dank war ich das nicht, ich hätte geweint“, witzelte der Moderator, als er sah, dass sich die Kunstexpertin augenscheinlich nicht schwer verletzt hatte.

Eine Wandtasche fürs Jagdzimmer

Doch um was handelt es sich eigentlich? Es sei eine Wandtasche, so Berding. So etwas würde gut in ein Jagdzimmer passen. Man könne dort Briefe oder auch Zeitungen verstauen. Soso. Doch was ist so eine Wandtasche wert? 350 bis 450 Euro könne man dafür verlangen, so die Expertin.

Das sahen auch die Händler so. 310 Euro zahlte Fabian Kahl schlussendlich für die Wandtasche. Und blieb damit nur knapp unter der Expertise. Da haben sich die Schmerzen von Bianca Berding ja zumindest gelohnt.