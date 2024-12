„Bares für Rares“: Nach der Folge erreicht Horst Lichter die ernüchternde Nachricht

Wenn Horst Lichter sein Team von „Bares für Rares“ auf Schloss Drachenburg einlädt, dann ist ein wahrliches Trödelspektakel vorprogrammiert. Am Mittwochabend (18. Dezember) zeigte das ZDF „Bares für Rares XXL“, eine Spezialsendung in einer tollen Location, in der Kandidaten ihre besonderen Raritäten verkaufen können.

Doch war die Sendung im ZDF wirklich so spektakulär wie erhofft? Kurz nach dem Ende der Ausstrahlung zumindest erreicht Horst Lichter und seine Kollegen eine Nachricht.

„Bares für Rares“: Nach der Show ist alles klar

Und die bezieht sich auf die Quoten vom Abend. Ganz so rosig sah es für die Abendsendung von „Bares für Rares“ allerdings nicht aus.

Laut „Quotenmeter.de“ wollten beim jüngeren Publikum in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen nur 8,3 Prozent einschalten. Insgesamt 0,37 Millionen waren das. Zum Vergleich: Das Erste lockte mit seinem Historiendrama „Bach – Ein Weihnachtswunder“ 10,6 Prozent in der entsprechenden Zielgruppe vor die Bildschirme.

Beim Gesamtpublikum schafften es Horst Lichter und Co. immerhin auf 14,9 Prozent und brachten damit 3,62 Millionen Menschen dazu, die ZDF-Show zu verfolgen. Jedoch nicht ganz die Reichweite, die man auch schon mal aus der Vergangenheit gewohnt war.

Das Erste punktete dagegen auch beim Gesamtpublikum mit 19,6 Prozent Marktanteil, was 4,77 Millionen ergab.

Für die Verantwortlichen bei „Bares für Rares“ dürfte dieser Quoten-Vergleich sicher bitter sein.

„Bares für Rares“ und „TV Total“: Keine Chance gegen Das Erste

Ebenfalls unter den Quoten von Das Erste lag ProSieben mit „TV Total“. In der Zielgruppe war der Marktanteil bei 12,6 Prozent (0,56 Millionen), beim Gesamtpublikum bei 3,7 Prozent (0,89 Millionen).

Vor allem eingefleischte Fans der Trödelshow „Bares für Rares“ lassen sich vom zweiten Platz aber sicher nicht unterkriegen. Denn schon am Donnerstagnachmittag um 15.05 Uhr folgt die nächste reguläre Ausgabe mit Horst Lichter als Moderator im ZDF.