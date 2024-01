„Bares für Rares“-Star hat Streit mit Ehefrau: Händler-Stück ist schuld –  „Stinksauer“

Als Trödel-Händler hat man es wohl nicht immer ganz leicht. Zumindest, wenn man Walter Lehnertz oder auch „80-Euro-Waldi“ heißt, wie der Antiquitäten-Experte und „Bares für Rares“-Star auch liebevoll von seinen Fans genannt wird.

Der ZDF-Star hatte kürzlich wohl ein wenig Stress zu Hause mit seiner Frau. Und das nur wegen eines Händlerstücks!

„Bares für Rares“-Star Waldi hat Streit mit Ehefrau

Auf Instagram wendet sich der „Bares für Rares“-Star, der seit der ersten Staffel 2013 zum festen Händler-Cast gehört, an seine Fans. Dort lud der 56-Jährige ein Video hoch, in dem er die Situation genauestens schildert. „Dicke Luft in der Eifel“, beginnt der ZDF-Star seine Worte. Offenbar wollte Waldi ein Händlerstück bearbeiten, zog sich dafür draußen in ein Zelt zurück, um Holzarbeiten, Schneidearbeiten und Schleifarbeiten zu vollziehen.

Zum Verputzen und Streichen konnte er das Zelt nicht mehr nutzen und musste seine Arbeiten aufgrund von Regen drinnen weiter verrichten. Ein Fehler, wie sich herausstellte. „Mein Café sah aus wie eine Malerwerkstatt. Und dementsprechend war meine Holde stinksauer auf mich.“ Trotz der Abdeckung vor dem Verputzen sah es „aus wie sau“, gesteht Waldi weiter.

„Was soll ich sagen, meine Holde war völlig unentspannt, um nicht zu sagen richtig angepisst.“ Doch dann wendete sich das Blatt plötzlich, was den „Bares für Rares“-Händler froh stimmte. „Und dann kam die Frauenkrankheit, die Männern den Arsch rettet“, verrät er weiter. „Die Frauenkrankheit schlechthin bei den Weibern ist Staubsaugen.“

Was ihn deswegen so happy machte? Plötzlich war der Staubsauger kaputt und Waldi konnte den Retter in der Not spielen. „Und dann ist meine Holde auch wieder gut gelaunt und verzeiht mir ein bisschen mein Händlerstück.“

Walter Lehnertz‘ Fans feiern ihn für so viel Ehrlichkeit aus seinem privaten Reich. So kommentiert jemand zum Video: „Tolle Geschichte, das nennt man Leben. Überstanden und gerettet.“ Ein anderer: „Du bist doch der Beste.“ Und wieder ein anderer Fan schreibt mit einem Schmunzeln: „Sooo cool. Grüße an deine Frau.“