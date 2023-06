„Bares für Rares“: Waldi offen – „Wollte es eigentlich nicht erzählen, aber …“

Dieser Mann ist eine lebende „Bares für Rares“-Legende. Seit der allerersten Staffel ist Walter Lehnertz oder „80-Euro-Waldi“ in der ZDF-Trödelsendung am Start. An der Seite von Horst Lichter und seinen Kollegen bot der Mann aus der Eifel auf unzählige Raritäten und Kuriositäten, sorgte bei Millionen Zuschauern mit seiner unvergleichlichen Art für Lacher.

Doch Waldi ist nicht nur der lustige Händler aus dem Fernsehen. Der „Bares für Rares“-Star setzt sich auch immer wieder für diejenigen ein, denen es nicht so gut geht, die die Hilfe des ZDF-Trödlers gut gebrauchen können.

„Bares für Rares“-Star Waldi engagiert sich für den guten Zweck

So auch am kommenden Samstag (17. Juni 2023). Da wird Walter Lehnertz nämlich seine Prominenz nutzen um den „BTFOG“ zu unterstützen. Was das ist? „BTFOG“ steht für „Biker & Triker Freunde ohne Grenzen“, ein Motorrad-Club, der sich für soziale und gemeinnützige Zwecke einsetzt. In diesem Fall für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Klar, dass Waldi da direkt unterstützen will.

„Ich wollte es eigentlich nicht erzählen, aber ich lass es raus“, schreibt der 56-Jährige bei Instagram. Doch damit nicht genug. So sollen bei dem Fest durch eine besondere Aktion möglichst viele Spenden gesammelt werden. Konkret geht es darum, dass der Verein hofft, eine Wette zu gewinnen, bei der es darum geht, mindestens 1.000 Maschinen nach Wassenberg zu locken.

„Bares für Rares“-Star Waldi will Moped-Fahrer nach Wassenberg locken

„Ich will hoffen, dass wir die 1.000 zusammenkriegen. Es können auch ruhig 2.000 sein. Wir müssen nur 1.000 zusammenkriegen. Also alles auf die Böcke und dann mal schnell nach Wassenberg und dann fange ich an zu zählen. Und Gnade Gott, dass sind nicht genug Mopeds, die da stehen.“

Er wolle auch 80-Euro-Scheine und gute Laune mitbringen, so der „Bares für Rares“-Händler. Da muss es doch mit dem Teufel zugehen, wenn die Jungs und Mädels die 1.000 Maschinen nicht zusammenbekommen.