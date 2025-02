„Bares für Rares“-Kandidatin kauft 1-Euro-Rarität: Es ist ein echter Picasso

Bei „Bares für Rares“ ist es in den letzten 12 Jahren seit Beginn der Ausstrahlung bereits zu unzähligen kuriosen Momenten gekommen. Das Team der ZDF-Show blickt gerne auf ihre Lieblingsmomente zurück – und teilen diese auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Ganz vorne mit dabei: Eine „Bares für Rares“-Folge vom Februar 2024. Hier brachte eine Kandidatin ein Fundstück für einen Euro mit. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Rarität um einen waschechten Picasso!

„Bares für Rares“-Kandidatin kauft 1-Euro-Rarität

Bei der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ gab es schon so einige Überraschungsmomente und kuriose Fundstücke. So viele, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Zum Glück gibt es den Instagram-Account der Show, indem das Team die lustigsten Momente in kurzen Clips zusammenfasst – und damit bei Fans für Lacher sorgt.

So blickte „Bares für Rares“ am Samstag (1. Februar) auf die Folge vom 26. Februar 2024 zurück. Hier blieb vor allem eine Kandidatin in Erinnerung: Karin Ruhland aus Heidelberg. Der Gegenstand, den sie mit in die Sendung brachte, sorgte nicht nur bei Moderator Horst Lichter für Unglauben. Als Kerstin auch noch verrät, wie viel sie für ihr Fundstück nur einen Euro auf dem Flohmarkt gezahlt hat, fallen Lichter und Expertin Dr. Friederike Werner alles aus den Gesichtern.

1-Euro-Fundstück ist ein echter Picasso

Der besondere Flohmarkt-Fund sorgt bei „Bares für Rares“-Expertin Dr. Friederike Werner für Frust. „Da war ich einfach nicht schnell genug“, ärgert sie sich. Denn bei dem Fundstück handelt es sich um einen waschechten Picasso, den sich sicherlich auch der ein oder andere gerne unter den Nagel gerissen hätte.

Und für einen echten Picasso dürfte Karins Kasse ordentlich klingeln. „Bares für Rares“-Expertin Dr. Friederike Werner schätzt den Wert des Tellers auf 3.000 bis 5.000 Euro ein. Kandidatin Karin kann es kaum fassen, als sie das hört – und freut sich wahnsinnig über diesen Schätzpreis. Doch gehen die Händler da mit? Das kannst du dir hier nochmal genauer ansehen:

