„Bares für Rares“-Star Waldi schockiert Fans und spricht öffentlich über Show-Aus

Neben Horst Lichter ist auch Walter „Waldi“ Lehnertz ein echtes Urgestein von „Bares für Rares“. Der Händler gehört zur festen Besetzung des Trödel-Teams und bringt rheinische Lebensfreude in die ZDF-Show. Zumindest, wenn alles nach Plan läuft.

Bekommt der „Bares für Rares“-Star nicht, wonach ihm sinnt, kann er schon mal ungemütlich werden. Denn wenn sich Waldi einmal in ein Objekt verliebt hat, setzt er alles daran, es auch zu bekommen. Für seine flotten Sprüche ist er bei den Zuschauern beliebt. Umso bestürzter reagierten jetzt seine Fans, als er sich mit einem Video auf Instagram meldete.

Waldi kündigt Abschied an

Darin geht es nicht etwa um ein edles Porzellangefäß oder einen Satz ungewöhnlicher Puppen, sondern seine Karriere. „Nach langen Überlegungen und nach achtzig Tagen hartem Training, gebe ich zu, werde ich meine Karriere an den Nagel hängen“, kündigte er an.

Worum es geht? Waldis Teilnahme bei der RTL2-Show „Skate Fever“. Die ist mittlerweile aus dem TV-Programm geflogen und nur noch online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar. In dem Format wagte sich der Händler mit Rollschuhen auf die Bahn. Seinen neuen Karrierezweig hat er dann aber schnell wieder verworfen, wie es aussieht. Im gleichen Atemzug lässt er die „Bares für Rares“-Fans aufatmen, denn von seiner Stamm-Show will er sich keineswegs trennen. Blöd nur, dass einige seiner Zuschauer seine Videobotschaft anscheinend nicht bis zum Ende geguckt haben.

„Bares für Rares“: Waldi gibt Entwarnung

In einem zweiten Video, dass Waldi am Freitag (4. November) online stellte, gibt der Eifler jetzt noch einmal eindringlich Entwarnung. „Waldi hat nur seine Rollschuh-Karriere an den Nagel gehängt. Natürlich bin ich nach wie vor bei ‚Bares für Rares‘.“

Dann verrät er: Sein Vertrag mit dem ZDF geht noch bis zum Jahr 2025. So lange wird Waldi also noch mindestens im Händlerraum sitzen. Bedeutet auch, dass sich seine Fans noch auf viele weitere Sendetermine mit ihm einstellen können.

Bei „Bares für Rares“ aufzuhören ist für Waldi keine Option. Damit das passiert, müssten schon zwei Eventualitäten in Kraft treten, an die der Händler bislang noch nicht denkt. Entweder, „Ich hätte keinen Spaß mehr, dann würde ich aufhören.“ Oder aber Horst Lichter würde dem Format entsagen. „Ansonsten gibt es keinen Grund, bei ‚Bares für Rares‘ aufzuhören. Und solange die mich wollen, bleibt Waldi dabei.“

