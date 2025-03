Rolex sorgt für „Bares für Rares“-Zoff: Das ZDF hat keine andere Wahl

In wenigen Tagen beginnt die „Watches and Wonders“, die größte Uhrenmesse der Welt. Wenn Anfang April die Augen der Welt auf Genf gerichtet sind, wird auch Rolex wieder eine gewichtige Rolle spielen. Keine Manufaktur hat so viele Fans, gilt so als DAS Aushängeschild der Szene wie das Unternehmen, das im Jahre 1913 in Biel gegründet wurde. Klar, dass Rolex-Uhren auch bei „Bares für Rares“ immer wieder mal für Aufregung sorgen. So auch in einer Folge, die das ZDF bereits vor einiger Zeit ausstrahlte, auf die wir aber anlässlich der „Watches and Wonders“ noch einmal einen Blick werfen wollen.

Schließlich handelte es sich bei der Rolex, die Horst Lichter, Wendela Horz und die „Bares für Rares“-Händler hier zu sehen bekamen, doch um ein ganz besonderes Modell. Die Damenuhr war nämlich in den 1920er-Jahren hergestellt worden. Damals gab es das legendäre Kronen-Logo von Rolex noch gar nicht. Und dies war nicht die einzige Besonderheit, die die kleine, goldene Uhr zu bieten hatte.

Rolex sorgt für „Bares für Rares“-Zoff

So hatte „Bares für Rares“-Angelika die Uhr in den 80ern geschenkt bekommen, seitdem selten getragen, nun sollte sie eine neue Besitzerin finden. Ob das klappen würde? Auf jeden Fall. War die kleine Handaufzugs-Rolex doch aus 18-karätigem Gold gefertigt und für ihr hohes Alter in einem tollen Zustand. Wobei besonders ihr Zifferblatt mit gravierten Feldern aus Gold ZDF-Expertin Wendela Horz ins Schwärmen brachte.

++ Rolex, IWC und Co. bei „Bares für Rares“: 30.000-Mark-Uhr erleidet dramatischen Wertverlust ++

Doch was würde eine solche Rolex wert sein? Schließlich kosten neuere Modelle mittlerweile mehrere Tausend Euro. Naja, ganz so viel konnte Wendela Horz nicht ansetzen. Den Wunschpreis von 1.000 Euro aber, den konnte sie locker überbieten. Und so standen vor dem Einmarsch in den Händlerraum 2.200 bis 2.500 Euro auf Angelikas Zettel.

++ „Bares für Rares“-Star kauft Uhr: Kurz darauf geht der Preis durch die Decke ++

So viel jedoch wollten die Händler nicht geben. Und das, obwohl Susanne Steiger direkt zu Beginn anmerkte, dass sie „schockverliebt“ in die kleine Uhr sei. Mehr als 1.720 Euro gab es jedoch nicht. Und so ging die Uhr unter Schätzwert an Susanne Steiger. Ein Preis, mit dem die Zuschauer bei YouTube so gar nicht einverstanden waren.

„Warum stellen die Leute sowas einfach in Ebay rein? Man erreicht da Millionen von potenziellen Kunden und kann einen deutlich höheren Preis erzielen!? Ich würde der sogar mehr bieten als die Susi“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Wobei dies noch einer der netteren Kommentare war. Manche waren gar so beleidigend, dass das ZDF seine Zuschauer zur Räson rufen musste.

++ Rolex-Uhr sorgt für Wut bei „Bares für Rares“: „Finde es ungerecht“ ++

„Hallo zusammen, zur Erinnerung: Beleidigungen, Hetze sowie Links ohne einen Kommentar und Links zu kommerziellen Anbietern verstoßen gegen unsere Netiquette. Wir mussten daher Antworten löschen“, so die Administratoren der „Bares für Rares“-Seite auf YouTube.