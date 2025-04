„Bares für Rares“: Rekordpreis!  „Ich will nicht wissen, wie viele sowas weggeschmissen haben!“

Als der Preis fällt, raunt das „Bares für Rares“-Studio! Marlies Fischer aus Duisburg brachte im Auftrag ihrer Freundin ein Bild von Otto Mueller mit, und sorgte für Tränen der Freude. Dieses Kunstwerk erzielte einen so hohen Preis – das ist in der ZDF-Show wirklich selten!

Das Bild, ein Geschenk vom Urgroßvater ihrer Freundin, lag jahrelang auf dem Dachboden. Nun sollte es eine würdigere Heimat finden. Detlef Kümmel (57), der Experte, war begeistert. Dabei handelt es sich um einen echten Expressionismus-Schatz!

„Bares für Rares“: Ein Schatz aus dem Dachboden

Moderator Horst Lichter (63) schwärmt: „Ich mag das Bild. Das hat jemand relativ zügig gemalt. Aber er wusste genau, was er will. Es gefällt mir von den Farben her besonders – mit dem Blau und dem Gelb… Aber jetzt bist du dran, Detlef“, sagte er und übergab an Kümmel. Der Experte klärte auf: Es handele sich um eine handkolorierte Lithografie – ein Unikat!

+++ „Bares für Rares“: Rentnerin außer sich – sogar Horst Lichter muss eingreifen +++

Die Kandidatin hoffte auf 10.000 Euro. Doch Kümmel hatte eine Überraschung: „Koloriert ist es ein Unikat. An dieses Bild, lege ich mich auf 30.000 bis 35.000 Euro fest!“ Marlies Fischer war überwältigt und brach in Tränen aus. Auch Lichter war gerührt: „Da muss ich ja mitweinen!“

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf YouTube überschlagen sich die Kommentare:

„Das ist echt die schönste ‚Bares für Rares‘-Folge, die ich jemals gesehen habe! Ich freue mich total für die Dame und ihre Freundin!“

„Ich will nicht wissen, wie viele Leute sowas weggeschmissen haben!“

„Unglaublich! Ich hätte bei diesem Bild nie im Leben an so einen hohen Wert gedacht. Außerdem freut mich, dass sie nicht unter Wert verkauft hat, sondern genau die Expertise getroffen hat. Gratulation!“

„Ich würde es halt niemals bei ‚Bares für Rares‘ verkaufen, wenn es so wertvoll geschätzt wurde.“

Die Händler waren ebenso beeindruckt. „Eine handkolorierte Lithografie. Nicht schlecht!“, staunte Fabian Kahl (33). Und als es ans Bieten ging, überboten sich die Händler. Susanne Steiger (42) bot 30.000 Euro, doch Kahl legte noch 500 Euro drauf und bekam den Zuschlag!

Der Kauf war perfekt. Kahl zahlte 2.000 Euro an und versprach den Rest per Überweisung. „Meine Freundin bricht in Tränen aus. Das wird sie mir nicht glauben“, strahlte Marlies Fischer.