„Bares für Rares“ – Pikantes Detail: Susanne Steiger gibt Vorliebe preis

Es geht bei „Bares für Rares“ mal wieder um opulenten Schmuck. Im Händlerraum hält die Kölner Händlerin Susanne Steiger ein sehr breites goldenes Collier in Händen, um es ausführlich zu begutachten, dazu gehört auch noch ein passender Armreif.

Sie ist an diesem Tag die einzige Frau im „Bares für Rares“-Händlerraum. Außerdem mit dabei sind der Wiesbadener David Suppes, der gebürtige Tscheche Jan Cizek, Christian Vechtel aus Münster und der Thüringer Schlossbewohner Fabian Kahl.

„Bares für Rares“: Fabian fragt nach der richtigen Länge

Susi ist Schmuckexpertin, neugierig prüft sie die angebotenen Stücke. „Was ist denn deine Erfahrung, wie lang ein Collier sein sollte?“, will Fabian Kahl wissen, während Susi sich die Goldkette probehalber umlegt.

Susi muss nicht lange überlegen. „Ich hab’s lieber ein bisschen länger, Abschneiden geht immer. Dran machen ist immer schwierig.“, antwortet die Kölner Schmuckhändlerin fachkundig. „Susanne hat es lieber ‚etwas länger‘ „, fasst Fabian zusammen, begleitet von einem frechen Grinsen. Eindeutig zweideutig.

„Bares für Rares“: Susanne kontert

Selbst die einzige Lady im Raum kann sich das Schmunzeln nicht verkneifen. Die Bemerkung lässt die hübsche Händlerin allerdings nicht unkommentiert im Raum stehen:

„Da lachen die Jungs“, sagt Susanne grinsend, als sie die edlen Schmückstücke im Händlerraum sanft auf dem dunkelbauen Samt drapiert. „Ich hab auch schon oft gelacht.“ Wums, das hat gesessen! Souveräne Antwort.

Sie erntet Respekt bei ihren „Bares für Rares“-Kollegen. Jan Cizek klatscht anerkennend in die Hände. Ein heiteres Raunen geht durch die Männerriege. „Oh der war gut.“ So leicht lässt sich eine Susi halt nicht in Verlegenheit bringen. Dann wird es still, zu diesem flotten Konter fällt der Runde absolut nichts mehr ein.

Das Erfolgsformat „Bares für Rares“ läuft wochentags täglich um 15:05 Uhr im ZDF-Nachmittagsprogramm.