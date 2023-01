„Bares für Rares“: Eifersuchtsdrama! Warum David Suppes Morddrohungen bekommt

Durch die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ ist David Suppes zum nationalen TV-Star geworden. Seit März 2019 tritt er dort als Händler auf und scheint sich mit seiner charmanten Art sofort einen Platz im Herzen der Zuschauer gesichert zu haben. Doch die Berühmtheit hat auch ihre Schattenseiten, wie der „Bares für Rares“-Händler nun erstmals offenbart.

Im Netz spricht David Suppes davon, Morddrohungen zu erhalten. Schuld daran sei ein einzelner Klick bei Instagram. Vor seinem TV-Debüt ist David Suppes als Junior-Geschäftsführer von zwei Antiquitätengeschäften in Wiesbaden tätig. Die Läden befinden sich bereits seit drei Generationen in den Händen seiner Familie.

„Bares für Rares“-Händler bekommt Morddrohungen von Freund eines Fans

Seit fast vier Jahren steht er nun in der Öffentlichkeit und sieht sich plötzlich mit Problemen konfrontiert, die er sich niemals vorgestellt hätte. Auf dem Instagram-Account von „Bares für Rares“ berichtet der 34-Jährige, dass ihn inzwischen sogar Morddrohungen erreichen. Dabei hat alles so unscheinbar angefangen.

„Es gab mal einen Herrn, dessen Freundin mir bei Instagram gefolgt hat und ich weiß nicht, was der gedacht hat, was da passiert. Ich wusste gar nicht, dass sie mein Follower ist“, erklärt David Suppes. Doch der Mann scheint sich so sehr von der Tatsache bedroht zu fühlen, dass er David Suppes versucht einzuschüchtern. Das Eifersuchtsdrama des Fremden spitzt sich schließlich zu, sodass der „Bares für Rares“-Star sogar um sein Leben fürchten muss.

„Bares für Rares“-Star wird online terrorisiert: „Richtig heftig“

„Ich habe irgendwann so richtige Hassnachrichten bekommen und das ging dann wirklich so, sage ich mal, fast Richtung Morddrohungen. So richtig heftig“, erinnert sich der Händler. Für David Suppes ist sofort klar, dass er die Eifersucht des Mannes nicht noch füttern möchte.

Er versucht daher die entsetzlichen Nachrichten so gut es geht zu ignorieren. „Ich habe einfach nicht geantwortet und gar nichts gemacht“, sagt der Wiesbadener. Ob der Fremde daraufhin wirklich lockergelassen hat, verrät David nicht.